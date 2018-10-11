تجار يرفضون تفعيل قانون حظر تداول الدواجن الحية

منى محرز نائب وزير الزراعة



■ رئيس الشعبة: القرار لا يستهدف حماية الكبار



دعاء حسنى والصاوى أحمد وأحمد اللاهونى



رفض تجار بعدة مناطق بأسواق محافظة الجيزة تفعيل قرار العمل بقانون 70 لسنة 2009 بحظر تداول الدواجن الحية، الذى سبق تطبيقه عامى 2009 و2010، وتوقف العمل به عقب ثورة يناير 2011.



وأكد التجار، وفقًا لجولة قامت بها «المال»، أن القرار يهدد الآلاف من فرص العمل.



وأعلنت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، عودة العمل بالقانون ولائحته التنفيذية بشأن تنظيم تداول وبيع الطيور والدواجن الحية وعرضها للبيع، بناء على تعليمات من الرئيس عبدالفتاح السيسى.



وقالت إنه سيتم البدء فى تنفيذه بمحافظات القاهرة والجيزة ثم الإسكندرية، مبررة عودة العمل بالقانون بأنه حماية لصحة المستهلكين وللبيئة من التلوث، ولحماية الصناعة المحلية.



وتعجب ربيع محمد، تاجر دواجن، من خطوة الحكومة لتفعيل هذا القانون رغم صدوره فى 2009، مضيفًا: «ده خراب بيوت، نروح فين ونشتغل إيه، مش كفاية مفيش وظايف».



وأكد سعيد حسن، تاجر، أن المستهلكين يرفضون تماما هذا القرار، لعدم ثقتهم فى طريقة ذبح الدواجن وتخزينها، ما سيؤثر بشكل سلبى على مبيعات التجار، ويؤدى فى النهاية إلى تخارج عدد كبير من القطاع.



أوضح الدكتور حامد عبد الدايم، المستشار الإعلامى لوزارة الزراعة، أن قرار تطبيق حظر تداول الدواجن الحية فى محافظات القاهرة الكبرى لن يطبق قبل تصريف الموجود بالمحال، وبعد توفير بدائل أخرى للاستمرار فى العمل، مثل توفير قروض ميسرة لشراء الثلاجات التى يتم فيها حفظ الدواجن.



وأكد الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع الإنتاج الحيوانى والداجنى بالوزارة أنه لن تتم مصادرة الدواجن الحية الموجودة حاليا فى المحال، ولكن سيتم منح مهلة للتصرف فى الدواجن الموجودة.



من جهة أخرى، أعلن عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة، لـ«المال»، تأييده للقرار، مؤكدا أنه سينظم القطاع ويحافظ على البيئة، لافتاً إلى أن القرار سبق أن طبق عامى 2009، و2010، وتوقف العمل به عقب ثورة يناير وحتى الآن.



وأوضح أن هناك 20 ألف محل دواجن بمصر، رافضا الاتهامات التى وجهها البعض بأن عودة العمل بالقرار هى حماية لكبار المستثمرين من أصحاب المجازر والصناعة.



وقال: «يعمل فى مصر قرابة 300 مجزر، ورغم أن 10 منها تستحوذ على الحصة الأكبر من السوق، إلا أن الباقى لا يعمل سوى بنسبة %20 من طاقاتها الإنتاجية، رغم قدرتها على جزر 2.5 مليون طائر إنتاج مصر كله، كما أن هناك مجازر تم بناؤها بعد صدور قرار حظر بيع الدواجن الحية فى 2009 ثم أرسل أصحابها للسجون بسبب خسائرهم وتعثرهم فى سداد القروض جراء تعطيل العمل بالقانون».