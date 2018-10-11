3 مليارات جنيه تكلفة تطوير فروع البنك الزراعى

البنك الزراعى المصرى



■ جمعة: مناقصة خلال أيام لتدشين نظام تكنولوجى جديد للمصرف



أحمد الدسوقى



يسعى البنك الزراعى المصرى لهيكلة شبكة فروعه المنتشرة بمحافظات الجمهورية والعمل على ربطها بنظام تكنولوجى متطور بتكلفة تقديرية 3 مليارات جنيه، ضمن استراتيجية تعزيز عمليات المصرف فى السوق المحلية خلال السنوات الثلاث المقبلة.



قال السيد القصير، رئيس مجلس الإدارة، على هامش توقيع عقد، الأربعاء، بقيمة 50 مليون جنيه مع جهاز تنمية المشروعات، إن مصرفه قدم خطة طموحًا للغاية لفترة السنوات الثلاث المقبلة، وجرى مناقشتها واعتمادها من جانب البنك المركزى ويجرى تطبيقها فى الوقت الحالى، وتستهدف تعزيز النشاط سواء فى منح القروض للشركات والأفراد أو طرح الخدمات المختلفة لمقابلة طموحات العملاء.



وكشف تامر جمعة، نائب رئيس مجلس الإدارة، فى تصريحات لـ«المال»، إن تكلفة تطوير الفروع البالغ عددها 1210 فروع تقدر بنحو 3 مليارات جنيه، مشيرا إلى أنه سيتم فى 235 فرعًا فى البداية.



وأشار إلى سعى البنك لطرح مناقصة، خلال الأيام المقبلة، لشراء وتطبيق نظام تكنولوجى جديد داخل الفروع والمراكز المختلفة لتسهيل جميع العمليات وطرح خدمات مصرفية مبتكرة للعملاء.



وأضاف أن خطة البنك تركز حاليا على ميكنة المدفوعات وإصدار مجموعة من المنتجات الإلكترونية المختلفة مثل «كارت الزراعة» والذى يهدف إلى تمكين العملاء من سحب أقساط قروضهم المختلفة، كما يستهدف المصرف التوسع فى إطلاق الكروت الإلكترونية مثل بطاقات الخصم، والمدفوعة مقدما، والائتمانية بالتعاون مع شركات المدفوعات.



وذكر أن مصرفه يعمل حاليًا على تدريب العاملين بالبنك لرفع مستوياتهم كما يقوم باستقطاب كوادر من الخارج لتطبيق الإستراتيجية، مشيرا إلى أن تكلفة التدريب سنويًا تقدر بنحو 500 مليون جنيه.



فى سياق متصل، أشار جمعة إلى أنه تم الانتهاء من حصر جميع الأصول التى آلت الى البنك، نتيجة توقيع تسويات مع عملاء متعثرين، لافتًا إلى أن قيمتها تتعدى مليار جنيه، ويرغب البنك فى التخلص منها خلال الفترة المقبلة.



وتقضى ضوابط «المركزى» المصرى بتجنيب %10 من قيمة أصول التسويات كاحتياطى سنوى وذلك بعد انقضاء 5 أعوام من انتقالها للبنك، وهى المهلة التى حددها للتصرف فى تلك الأصول.