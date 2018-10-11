وزير قطاع الأعمال يبحث اقتراحات أزمة خصخصة «النيل للأقطان»

هشام توفيق 556996



أحمد على



يجتمع هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، بمساهمى شركة «النيل لحليج الأقطان» اليوم الخميس، لبحث اقتراحات حل أزمة بطلان خصخصة الشركة، بهدف الوصول لقرار يُرضى جميع الأطراف.



وكانت المحكمة الإدارية قد أصدرت حكمًا نهائيًّا عام 2013 ببطلان خصخصة شركة النيل لحليج الأقطان، وإعادتها للدولة، مع تعويض حاملى أسهم الشركة، وهو ما لم يُنفذ حتى الآن، فيما تم ايقاف التداول على أسهمها ومنعها من التصرف فى أموالها منذ عام 2011 وحتى الآن.



وأكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام لـ«المال» أن الاجتماع يأتى فى إطار بحث سبل وبدائل حل لأزمة، بما يحقق مصلحة الطرفين الدولة ومساهمى الشركة.



ومن جهته كشف الدكتور طارق شوقى، عضو مجلس ادارة «النيل لحليج الأقطان»، أن الوزير اجتمع مع عدد من مساهمى الشركة وبعض ممثلى مجلس الإدارة، الخميس الماضى، لبحث كيفية حل أزمة «بطلان الخصخصة».



وأضاف فى تصريحات خاصة لـ «المال»، أن وزير قطاع الأعمال قرر الاجتماع مع المساهمين وممثلى مجلس إدارة الشركة مرة أخرى اليوم- الخميس- مطالبًا بحضور أكبر عدد ممكن من المساهمين للاستماع لكافة الأراء.



وأشار شوقى إلى أن نسبة كبيرة من مساهمى الشركة يرغبون فى تقديم الدولة عرض شراء بالقيمة العادلة، أو إعادة التداول على سهم الشركة بالبورصة.



يُذكر أن «المال» كانت قد كشفت مطلع الأسبوع الجارى عن قرار المساهمين الأجانب بشركة «النيل لحليج الأقطان» بإقامة دعوى تحكيم دولى ضد الحكومة المصرية، بإحدى المراكز المتخصصة فى العاصمة البريطانية، لندن، للمطالبة بتعويض مالى عن الأضرار الناتجة مما وصفوه بتوقف استثماراتهم لمدة تصل إلى ثمان سنوات تقريبًا.



وتبلغ حصة الأجانب بشركة «النيل لحليج الأقطان» نحو %20 من الأسهم حرة التداول، يمتلك منها المساهمون السعوديون %10، وتتوزع %10 المتبقية على جنسيات مختلفة أبرزها كويتيين وسوريين وإماراتيين، وإنجليز.



يُذكر أن الحكومة ممثلة فى الشركة القابضة للتشييد والتعمير، كانت قد كلفت شركة «مزارز للاستشارات المالية» بإعداد قيمة عادلة لسهم «النيل لحليج الأقطان» فى نهاية 2015 الماضى، و التى حددتها عند 100 جنيه للسهم قبل أن تقوم «القابضة للتشييد» بإلغاء التعاقد.



وعاودت «القابضة للتشييد» تعيين مستشار مالى مستقل آخر وهو شركة «فينكورب» للاستشارات المالية، لتحديد قيمة عادلة للسهم، وذلك فى مطلع عام 2016، قبل أن تتوقف عملية التقييم حتى وقتنا هذا.



ويبلغ رأسمال «النيل للأقطان» 269.9 مليون جنيه، موزعة على 52.9 مليون سهم بقيمة اسمية 5 جنيهات.