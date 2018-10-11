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استثمار
حل أزمة المستحقات المتراكمة لشركة السكر والصناعات التكاملية
الخميس 11 أكتوبر 2018 09:34 ص
وزارة المالية المصرية 2
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وزارة المالية المصرية 2
أحمد عاشور
أنهت وزارة المالية أزمة تأخر المستحقات المتراكمة لشركة السكر والصناعات التكاملية التى تجاوزت 5 مليارات جنيه مقابل توريد إنتاجها من سكر القصب لهيئة السلع التموينية.
وقالت مصادر مطلعة، لـ«المال»، إن الوزارة بدأت من سبتمبر الماضى صرف نصف مليار جنيه للشركة، علي أن تستمر فى صرف المبلغ نفسه كل شهر حتى يناير 2019.
ويسمح حل أزمة المستحقات المتراكمة على «الصناعات التكاملية» بسداد ديونها المتراكمة للبنوك، حتى تتمكن من السحب على المكشوف لدفع مقابل محصول قصب السكر، إلى جانب إنهاء المديونية المتراكمة لصالح الشركة الموردة للغاز الطبيعى.
وفى السياق نفسه، كشفت المصادر عن تسلم «السكر والصناعات التكاملية» الأطنان التى تعاقدت عليها من الخارج لتشغيل مصنع التكرير بالحوامدية بإجمالى 100 ألف طن.
وكان مصنع الحوامدية متوقفًا عن العمل لعدة أشهر لعدم وجود سكر خام وسط زيادة فى المعروض فى ظل انخفاض أسعار السكر العالمية، وتراكم إنتاج شركات بنجر السكر الحكومية من العام الماضي.
وشركة الصناعات التكاملية هى أكبر كيان منتج للسكر بالسوق المحلية بإجمالى 1.1 مليون طن سنويا، وتورد ما يقرب من 4 آلاف طن يوميًا لهيئة السلع التموينية، تمثل %50 من إنتاجها اليومي، وتكرر الشركة ما يقرب من 300 ألف طن لصالح الوزارة لسد الفجوة الاستهلاكية، من خلال مصنع الحوامدية ولديها خطة طموح لتحديث معداتها بتكليف من رئاسة مجلس الوزراء.
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