لست اهلويا ولكن اتالم كثيرا عندما بتعرض حسام البدري للهجوم . هو يعنى الراجل لما كان بيجيب بطولات الاهلى كان عظيم ولم خرج من الاهلى دلوقتى ما ينالش الرضا السامى . العظيم عظيم فاي مكان ولا يجب ان نقيم الناس بالاهواء والمصالح الشخصيه .
— Amr Adib (@Amradib) October 11, 2018
لست اهلويا ولكن اتالم كثيرا عندما بتعرض حسام البدري للهجوم . هو يعنى الراجل لما كان بيجيب بطولات الاهلى كان عظيم ولم خرج من الاهلى دلوقتى ما ينالش الرضا السامى . العظيم عظيم فاي مكان ولا يجب ان نقيم الناس بالاهواء والمصالح الشخصيه .