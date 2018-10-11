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عمرو اديب:أتألم كثيرا عندما يتعرض حسام البدري للهجوم

عمرو أديب على إم بي سي
عمرو أديب على إم بي سي
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أحمد صبرى

قال الإعلامى عمرو أديب مذيع برنامج الحكاية على قناة إم بى سى مصر إنه يتألم من الهجوم الذى يتعرض له حسام البدرى رئيس نادى بيراميدز الحالى والمدير الفنى السابق للأهلى ,مؤكدا أنه عظيم فى اى مكان فى قيادته ولا يجب أن نقيمه بالأهواء الشخصية .

وأشار فى تغريدة له على موقع التدوينات المصغرة" لست اهلويا ولكن أتالم كثيرا عندما بتعرض حسام البدري للهجوم, هو يعنى الراجل لما كان بيجيب بطولات الأهلى كان عظيم ,ولما خرج من الاهلى دلوقتى ما ينالش الرضا السامى , العظيم عظيم في مكان ولا يجب أن نقيم الناس بالأهواء والمصالح الشخصية.
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