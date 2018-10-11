لست اهلويا ولكن اتالم كثيرا عندما بتعرض حسام البدري للهجوم . هو يعنى الراجل لما كان بيجيب بطولات الاهلى كان عظيم ولم خرج من الاهلى دلوقتى ما ينالش الرضا السامى . العظيم عظيم فاي مكان ولا يجب ان نقيم الناس بالاهواء والمصالح الشخصيه . — Amr Adib (@Amradib) October 11, 2018

قال الإعلامى عمرو أديب مذيع برنامج الحكاية على قناة إم بى سى مصر إنه يتألم من الهجوم الذى يتعرض له حسام البدرى رئيس نادى بيراميدز الحالى والمدير الفنى السابق للأهلى ,مؤكدا أنه عظيم فى اى مكان فى قيادته ولا يجب أن نقيمه بالأهواء الشخصية .وأشار فى تغريدة له على موقع التدوينات المصغرة" لست اهلويا ولكن أتالم كثيرا عندما بتعرض حسام البدري للهجوم, هو يعنى الراجل لما كان بيجيب بطولات الأهلى كان عظيم ,ولما خرج من الاهلى دلوقتى ما ينالش الرضا السامى , العظيم عظيم في مكان ولا يجب أن نقيم الناس بالأهواء والمصالح الشخصية.