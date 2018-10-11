«السويدى» و «مصدر» الإماراتية تنفذان محطة لتوليد الكهرباء من الرياح بخليج السويس

طاقة الرياح



عمر سالم



كشفت مصادر مسئولة فى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن اتفاق شركتى السويدى إليكتريك، و«مصدر» الإماراتية على تنفيذ مشروع لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بنظام «BOO» البناء والتشغيل والتملك، بالمشاركة بينهما.



وكان مقرراً أن تقوم هيئة الطاقة المتجددة بتنفيذ المشروع بالتعاون مع الشركة الإماراتية بنظام المشاركة، وتم التفاوض بشأنه منذ 2013، ولكن رأت الهيئة صعوبة مشاركتها نظرًا لتمويلات المشروع الضخمة وتعدد الإجراءات اللازمة لذلك.



وقالت المصادر - فى تصريحات لـ «المال» - إن «السويدى» بدأت مفاوضاتها مع الشركة الإماراتية منذ شهور، ومن المرتقب أن تقوم هيئة الطاقة المتجددة بالمشاركة فى المشروع بنسبة تتراوح بين 5 إلى %10 وجار مناقشة ذلك.



وأشارت إلى أن إجمالى قدرة المشروع تصل إلى 220 ميجاوات، وسيتم تنفيذه بمنطقة خليج السويس على ساحل البحر الأحمر باستثمارات تبلغ 300 مليون يورو (أكثر من 6 مليارات جنيه).



وأضافت أنه يتم التفاوض حاليًا حول سعر الكيلووات ساعة من المشروع، مؤكدة أنه سيكون أقل من 4 سنتات لكل كيلووات ساعة، وسيتم شراء الطاقة لمدة 20 عاما، خاصة بعد التعاقد على أول مشروع لطاقة الرياح منتصف العام الجارى مع تحالف «تويوتا– جى دى فرانس– أوراسكوم»، مقابل شراء الحكومة الكيلو وات ساعة منه بسعر 4.068 سنت.



وقالت المصادر إنه تم الانتهاء من الدراسات البيئية والجدوى الاقتصادية للمشروع، وجاهز حاليا للتنفيذ، ولكن سبب التأخير هو صعوبة المشاركة فى تمويله من قبل الهيئة نظرا للاستثمارات الضخمة الخاصة به.



ونفذت شركة «مصدر« عددا من مشروعات الطاقة الشمسية فى مصر خلال السنوات الماضية، وتنافس على عدد أخر منها وشاركت فى مشروعات تعريفة شراء الطاقة المتجددة.



وﻛﺎﻧﺖ «ﺍﻟﻤﺎﻝ» ﻗﺪ ﺍﻧﻔﺮﺩﺕ ﺑﻨﺸﺮ اﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ﺣﺘﻰ ﻋﺎﻡ 2023، ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺤﻮ 9500 ﻣﻴﺠﺎﻭﺍﺕ، بواقع 2400 ﻣﻴﺠﺎﻭﺍﺕ ﻃﺎﻗﺔ ﺷﻤﺴﻴﺔ، ﻭ7100 ﻣﻴﺠﺎﻭﺍﺕ ﻃﺎﻗﺔ ﺭﻳﺎﺡ، ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ 12 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ.