المالية :وحدة جديدة لحل مشاكل المستثمرين مع الضرائب والجمارك

محمد معيط - وزير المالية



كتبت مها أبوودن



أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية قرارًا بإنشاء وحدة جديدة بوزارة المالية لدعم المستثمرين في حل مشاكلهم مع مصلحتي الضرائب والجمارك وتتبع وزير المالية ,وتم اختيار نسرين لاشين أحد الخبراء في مجال الاستثمار بوزارة المالية رئيسا للوحدة.



واكد د. معيط أن وحدة دعم المستثمرين والتى تم انشائها بالتعاون بين وزارتى المالية والاستثمار والتعاون الدولي تستهدف حل مشاكل المستثمرين وقطاع الأعمال مع ضرائب الدخل اوالقيمة المضافة اوالضريبة العقارية اوالجمارك، إلى جانب تيسير تطبيق قانون التعاقدات الحكومية الجديد الذى يضم المعايير التى تتوافق مع أفضل الممارسات العالمية ويعمل على تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.



كما تستهدف الوحدة متابعة وحل المشكلات فى كل ما يواجه المستثمر فى أيا من القطاعات والمصالح التابعة لوزارة المالية مؤكدا ان وجود الية فعالة وسريعة لحل تلك المشكلات تمثل رسالة ايجابية عن مناخ الاستثمار فى مصر.



وقال الوزير اإن الدولة قامت بجهود كبيرة فى تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات والمستثمرين حيث تم اعداد بنية تحتية قوية من شبكات الطرق والكبارى وكذلك,واقامة مشروعات قومية فى مجالات الطاقة الجديدة وشبكات ربط الكهرباء ,مؤكدا على بذل كل الجهود لتشجيع المستثمرين على زيادة استثماراتهم مشيرا الى ان التوسع فى النشاط الصناعى وزيادة الانتاج والتصدير سيوفر فرص عمل اضافية ويسهم فى زيادة الحصيلة الضريبية من خلال توسيع القاعدة الضريبية دون فرض اى ضرائب جديدة.



واشار وزير المالية الى ان هذه الجهود المبذولة تسهم بشكل فعال في تحسين ترتيب مصر في التقارير الدولية المهتمة بشؤون الاستثمار, ومنها تقارير ممارسة الأعمال الدولية وارتفاع تنافسية الاقتصاد المصري دوليًا.