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519.00 عيار 18
4840.00 عيار 24
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السعر بالجنيه المصري السلعة
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10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
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120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

هبوط مؤشرى نيكى و توبكس 2 % فى بداية التعاملات

بورصة طوكيو
بورصة طوكيو
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خالد بدر الدين

هوى مؤشر نيكي القياسي لكبرى الأسهم اليابانية بأكثر من 1.97 %  في بداية التعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الخميس لينزل إلى حوالى 23043 نقطة.    

وذكرت وكالة رويترز إن مؤشر توبكس الأوسع نطاقا تراجع أيضا بأكثر من  1.93 % لينخفض إلى حوالى  1730 نقطة .

وكان مؤشرا نيكي  وتوبكس ارتفعا بنسبة طفيفة أمس بعد  معاملات متقلبة مع انتقاء المستثمرين للأسهم الدفاعية المنخفضة، في حين تراجع سعر سهم شركة سوفت بنك التكنولوجيا العملاقة ذى الثقل على المؤشر 5 % لتهبط لأدنى مستوى منذ  شهر وسجل أكبر انخفاض يومي بالنسبة المئوية في عامين بسبب إعلان أن الشركة ستشتري حصة أغلبية في شركة وي ورك الأمريكية للمساحات المكتبية المشتركة .

وقفزت أسعار أسهم شركة دون كيشوت القابضة للبيع بالتجزئة 9.4 %  وزادت أسعار أسهم شركة فاميلي مارت 5 % بعد أن أفاد موقع نيكي بيزنس قرب نهاية التداولات أن فاميلي مارت تدرس بيع وحدتها التابعة يو.ان.واي إلى دون كيشوت .



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