السيسي يشهد الندوة التثقيفية التاسعة والعشرين للقوات المسلحة اليوم

السيسي

المال خاص



يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم الخميس وقائع الندوة التثقيفية التاسعة والعشرين التى تنظمها إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية والتي تأتي تزامنًا مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الخامسة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد.



يحضر الندوة الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من الوزراء والمحافظين وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار رجال الدولة وقادة وضباط القوات المسلحة والشرطة وعدد من أعضاء مجلس النواب ورموز من الصحافة والإعلام وعدد من طلبة الكليات والمعاهد العسكرية وطلبة الجامعات المصرية.



كان الرئيس عبدالفتاح السيسى قد زار الخميس الماضى النصب التذكارى للجندى المجهول بمدينة نصر ووضع إكليلًا من الزهور على قبر الجندى المجهول بمناسبة الذكرى الخامسة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد ثم توجه السيسى إلى قبر الزعيم الراحل محمد أنور السادات ووضع إكليلًا من الزهور وقرأ الفاتحة ترحمًا على روحه.