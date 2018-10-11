المصرية اللبنانية: نستهدف أسواق أفريقيا

الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال

- فوزي: الاستثمارات اللبنانية تحتل المركز الـ13 بإجمالى 1400 مشروعاً



- الحوت: مصر قطعت شوطاً كبيراً فى تهيئة مناخ الاستثمار..والمحليات مازالت التحدي الأكبر



- محسن عادل: التكامل بين مصر ولبنان اصبح ضروة حتمية لمواجهة مخاطر الأزمة الاقتصادية العالمية



- أحمد عبدالرازق: نسعى للتوسيع فى طرح الاراضى بنظام المطور الصناعي.. وميكنة جميع خدمات الصناع بنهاية العام الجاري



محمد ريحان



أكد المهندس فتح الله فوزي رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن الجمعية تعمل على مدى أكثر من 26 عاما على عمل تكامل اقتصادي مصري لبناني من أجل استهداف دول أفريقيا، مضيفاً أن الجمعية حققت نجاحات كبيرة فى الملف المصري اللبناني وأصبحنا نرى استثمارات لبنانية علامة بارزة في مصر وفي مجالات متنوعة بلغت ١٤٠٠ مشروعاً، وتحتل الاستثمارت اللبنانية المركز الـ١٣ من بين 152 دولة والمركز الـ٤ بين الدول العربية بإجمالي استثمارات تقترب من ٤ مليار دولار.



وقال إن الجمعية تؤمن بالشراكة والعمل الجماعي مع كافة اجهزة الدولة سعيا لتحقيق أهدافنا في العمل على زيادة الاستثمار والتبادل التجاري والعمل على التكامل بين الميزة النسبية لكل جانب لزيادة الصادرات إلى أفريقيا.



جاء ذلك خلال ندوة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال حول "الشراكة بين القطاع الخاص..الطريق للتنمية" والذى عقدت بحضور السفير على الحلبى سفير دولة لبنان بمصر وأعضاء السفارة اللبنانية المستشار جيمي الدويهي والقنصل كمال ابى مرشد وأعضاء مجلس الإدارة الجمعية فؤاد حدرج نائب رئيس مجلس الإدارة والدكتور نجاد شعراوى امين الصندوق ومروان زنتوت رئيس اللجنة الاقتصادية وعمر بلبع رئيس لجنة الاعلام وعدنان شاتيلا و احمد طيبة وكريم خليفة و الأستاذ محمد الحوت رئيس لجنة الصناعة بالجمعية.



كما شارك في اللقاء العميد الركن فواز عرب الملحق العسكرى للسفارة اللبنانية والأستاذ رؤوف أبو زكى رئيس مجموعة الاقتصاد والاعمال وقيادات الهيئة العامة للاستثمار وهيئة التنمية الصناعية وعدد كبير من رجال الاعمال المصريين واللبنانيين وأعضاء لجنة الصناعة بالجمعية ، نظم اللقاء عمرو فايد المدير التنفيذي للجمعية.



ودعا رئيس الجمعية المصرية اللبنانية مجتمع الأعمال للمشاركة في ملتقي الاعمال المصري اللبناني المقرر عقده في العاصمة اللبنانية بيروت يوم ٢٣ نوفمبر المقبل والذي تنظمه الجمعية ومجلس الاعمال المصري اللبناني ومجموعة الاقتصاد والأعمال بالتعاون مع السفارة المصرية في لبنان ومكتب التمثيل التجاري بالسفارة بمشاركة وحضور وزراء ومسئولين حكوميين ورجال اعمال ومستثمرين من البلدين.



وأكد على أن القطاع الخاص هو الشريك الرئيسي للحكومة في تحقيق رؤية 2030 للتنمية الشاملة والمستدامة والتي تتحقق عن طريق زيادة الاستثمارات وتدفق رؤوس الأموال التي توفر فرص عمل كريمة للشباب.



واضاف فوزي أنه وفي ظل الظروف الإقليمية والدولية وما يحدث من تنافس عالمي لجذب المستثمرين يبقي الرهان علي قدرة الحكومة وخاصة وزارة الاستثمار ووزراة الصناعة وكافة اجهزتها علي إقناع المستثمرين علي وجود فرص حقيقية وتسهيلات وحوافز تجعل من مصر جاذبة للاستثمارات وأرض الفرص الواعدة.

من جانبه أكد محمد أمين الحوت رئيس لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال أن مصر قطعت شوطاً كبيراً فى تهيئة مناخ الاستثمار بإصدارها للتشريعات والقوانين التى تمثل نقطة انطلاق يمكن للقطاع الخاص المصري واللبناني البناء عليها من اجل تحقيق النهضة الصناعية والنمو الاقتصادي.



وطالب الحوت بضرورة استكمال الدولة خطتها للنمو الصناعى وتهيئة مناخ الاستثمار من خلال تيسير إصدار التراخيص الصناعية والقضاء على البيروقراطية المتمثلة فى تضارب جهات الولاية على الاراضى وتراخيص المحليات والقضاء على سماسرة الاراضى الصناعية.



وقال محسن عادل الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ان التكامل الصناعي وتبادل فرص الاستثمار بين مصر ولبنان اصبح ضروة حتمية لمواجهة مخاطر الأزمة الاقتصادية العالمية التي اصبحت امر واقع حاليا وتهدد بناء وقوام الاقتصاد العالمي.



وأضاف عادل أن مصر ولبنان لديهم فرص كبيرة للتواجد والتوغل في الاسواق الافريقية وذلك بفضل العلاقات التجارية لرجال الأعمال اللبنانيين وتواجده في اسواق غرب وشرق افريقيا.



وأشار إلى أن مصر عضو في اتحاد الكوميسا وفى التحالف الافريقي العملاق الذى يتم الاعداد له حاليا وهو يضم اتحاد الكوميسا والساداك والايكواس يبلغ عدد سكانه مليار و200 مليون نسمة ومعفاه تماما من الضرائب.



وأكد محسن عادل ان اي منتجات مصدرة من مصر ويبلغ نسبة المكون المحلي 35% منتج مصري يتم تصديره لكل مجموعة الكوميسا بدون ضرائب، لافتا الي ان حجم واردات الكوميسا فقط يبلغ تريليون دولار سنوياً.



من جانبه قال المهندس احمد عبدالرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية ان الهيئة طرحت 28 مليون متر مربع اراضي الأنشطة الصناعية ونستهدف الوصول باجمالي الأراضي إلى 60 مليون متر مربع في 2020.



واضاف عبد الرازق، أن الدولة تسعى إلى التوسع في طرح الاراضى الصناعية بنظام المطور الصناعي بالشراكة مع الدولة بالاضافة الي مكينة جميع الإجراءات والخدمات للصناع حيث تم اطلاق الخدمة الاسبوع الماضي، مؤكداً انه بنهاية العام الجاري سيتم تقديم جميع الخدمات المميكنة للصناع والمستثمرين في 22 فرع للهيئة في جميع انحاء للجمهورية.