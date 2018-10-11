اتحاد الفروسية يكرم أصحاب الإنجاز التاريخي في بطولة العالم

الفروسية

المال خاص



يستعد مجلس إدارة اتحاد الفروسية برئاسة المهندس هشام حطب، رئيس مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية ورئيس الاتحادين المصرى والأفريقي للفروسية ونائب رئيس اتحاد العاب البحر المتوسط، لتكريم منتخبنا الوطنى الأول للفروسية الذى حقق إنجازا فريدا من نوعه فى بطولة العالم لألعاب الفروسية التى اختتمت مؤخرا بالولايات المتحدة الأمريكية بالحصول على المركز الـ12 من 25 منتخبا شاركوا فى البطولة، والذين تأهلوا لها من مختلف بطولات العالم.



وتعد البطولة أوليمبياد الفروسية لإقامتها كل أربع سنوات، الإنجاز الذى حققه منتخب الفروسية لم يحققه أى منتخب عربى رغم الإمكانيات المالية الهائلة التى تتمتع بها تلك الدول خاصة دول الخليج العربى، وتفوق منتخبنا على دول أصحاب تاريخ عالمى مثل البرازيل وكولومبيا والمكسيك والأرجنتين ونيوزيلاندا وإسبانيا واليابان والبرتغال وتشيلى وإيطاليا والمجر وفنزويلا التى حلت فى المراكز من الـ 13 وحتى 25 على الترتيب.



وقال اللواء سيد معوض، المدير الفنى لاتحاد الفروسية، إن النتيجة التى حققها المنتخب المصرى لم تتحقق من قبل فى القارة الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط، المثير أن منتخبنا الوطنى شارك للمرة الثانية فى تاريخه فى بطولة العالم لألعاب الفروسية حيث شارك من قبل عام 2014 بفرنسا وحصل المنتخب على المركز الـ21، رغم أن المنتخب كله كان محترفون وضم سامح الدهان وعبد القادر سعيد ونائل نصار وكريم الذغبى ، وتحتاج اللعبة إلى إمكانيات فنية للفرسان والخيول ، وإمكانيات مادية ، والدليل على ذلك عدم تأهل اى منتخب عربى وخاصة من دول الخليج للبطولة ، والذين يمتلكون أفضل الخيول فى العالم لتوفر الإمكانيات المادية ، وتأهل للبطولة منتخبنا الوطنى فقط ممثلا للعرب والقارة الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط ، وكان الانجاز العربى الوحيد من قبل حصول المنتخب القطرى على المركز ال 15 بفرنسا عام 2014.



وأضاف معوض أن منتخبنا كان قريبا جدا من الدخول ضمن أفضل عشرة منتخبات على مستوى العالم، ولكن الرهبة من المشاركة فى البطولة للمرة الثاتية جعلت بعض الفرسان يستعحلون فى تحقيق أقل وقت بدون أخطاء، لافتا إلى أن المنتخب يضم ثلاثة لاعبين محترفين فى الخارج هما سامح الدهان المحترف فى أيرلندا، وعبد القادر سعيد المحترف فى بلجيكا وعلاء ميسرة المحترف فى فرنسا، ولاعب محلى واحد هو محمد طاهر زيادة، ويعد الأخير أصغر فارس شارك فى البطولة وعمره لم يتجاوز 23 عاما والطالب فى السنة الرابعة بكلية الصيدلية جامعة المستقبل، الغريب أنه شارك بجواد هو الأكبر سنا وسط الخيول التى شاركت فى البطولة، مؤكدا أن زيادة أرغم على المشاركة بهذا الجواد لعدم جاهزية خيوله فى القاهرة ، فضلا عن صعوبة نقلها إلى الخارج بسبب المشكلة البيطرية التى يعانى منها اتحاد الفروسية منذ سبع سنوات.



أشار إلى أن الجماهير التى احتشدت فى ملعب المنافسات صفقت بشدة للفارس محمد زيادة الذى يعد موهبة فذة وكبيرة فى ذات الوقت رغم صغر سنه، فى الوقت الذى أثنى شيوخ الفروسية الذين حضروا البطولة وأعضاء اللجنة المنظمة والحكام بالفارس ، والذى تعد البطولة إنطلاقة قوية له لاجتياز البطولات المؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو 2020 ، لدرجة أن بعض الأندية الأمريكية والاوروبية طلبت من اللاعب الاحتراف ضمن صفوفها ، والحصول على منحة دراسية لاستكمال دراسته، ولكن الفارس رفض وفضل البقاء فى مصر لاستكمال دراسته التى يتفوق فيها بجدارة ، لحرصه الشديد على الدراسة وممارسة رياضته المفضلة فى آن واحد ، خاصة وأن قيادات الجامعة تقف بجواره ، وتشد من ازره ، ومقدرين ظروف اللاعب خاصة أنه يدرس فى كلية عملية.



أكد أن الفارس يعد حاليا للبطولات التى سوف يشارك فيها والمؤهلة للاوليمبياد، فضلا عن مشاركته فى الدورى العربى الذى يضم المجموعة السابعة، والمؤهل لكأس العالم الذى سيقام العام المقبل بالسويد، مشيرا إلى أن أول جولة ستقام بالقاهرة نوفمبر المقبل، ثم يتوجه الفارس بصحبة أعضاء المنتخب إلى السعودية والإمارات لاستكمال منافسات الدورى العربى.