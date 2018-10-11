تصفيات أمم أفريقيا| العرب في مواجهات سهلة نسبيا باستثناء ليبيا

تصفيات أمم أفريقيا

علي المصري



تسعى المنتخبات العربية لتعزيز آمالها في التأهل لنهائيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، المقرر إقامتها بالكاميرون صيف العام المقبل، عندما تخوض فعاليات الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة للبطولة.



وتكمن الصعوبة التي سيواجهها ممثلو العرب في التصفيات أنه يتعين عليهم خوض الجولتين أمام نفس المنافس خلال فترة زمنية قليلة لا تتجاوز أربعة أيام، وهو ما يفرض عليهم تحقيق نتائج إيجابية لمواصلة طموحاتهم لحجز مقاعدهم بالبطولة التي ستضم 24 منتخبا للمرة الأولى في تاريخها.



ويرغب المنتخب السوداني في تعويض بدايته المهتزة، عندما يواجه منتخب السنغال في المجموعة الأولى، التي تشهد أيضا مواجهة منتخب مدغشقر بنظيره غينيا الاستوائية.



ويتذيل منتخب السودان الترتيب بلا نقاط، عقب خسارته في أول جولتين، فيما تتصدر السنغال الترتيب برصيد 4 نقاط، بفارق هدف وحيد أمام أقرب ملاحقيها منتخب مدغشقر، وتحتل غينيا الاستوائية المركز الثالث بـ 3 نقاط.



ويسعى منتخب المغرب لمواصلة صحوته في المجموعة الثانية، حينما يلتقي مع منتخب جزر القمر، فيما يواجه المنتخب الكاميروني نظيره مالاوي في المجموعة ذاتها.



ونجح أسود الأطلسي في تعويض خسارته بالجولة الأولى أمام الكاميرون، وذلك بعد تغلبه 3 ـ 0 على ضيفه مالاوي في الجولة الثانية، ليحتل المركز الثاني برصيد 3 نقاط، بفارق نقطة خلف منتخب الكاميرون "المتصدر"، في حين تحتل مالاوي المركز الثالث بـ 3 نقاط، ويتذيل منتخب جزر القمر الترتيب بنقطة واحدة، بعدما فجر المفاجأة بتعادله 1 ـ 1 مع الكاميرون "حاملة اللقب" في الجولة الماضية.



ويبحث منتخب الجزائر عن العودة لطريق الانتصارات، عندما يواجه منتخب بنين في المجموعة الرابعة، التي تشهد أيضا مواجهة منتخب توجو بنظيره الجامبي.



ويتصدر منتخب الجزائر، الذي تعادل 1 ـ 1 مع مضيفه منتخب جامبيا في الجولة الماضية، ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف أمام أقرب ملاحقيه بنين، فيما تحتل جامبيا وتوجو المركزين الثالث والرابع على الترتيب بنقطة واحدة.



ويطمح منتخب ليبيا لمواصلة مفاجآته بالمجموعة الخامسة، حينما يواجه نيجيريا، في حين تلتقي جنوب أفريقيا مع سيشيل بنفس المجموعة.



واستهل المنتخب الليبي مسيرته في المجموعة بالفوز 5 ـ 1 على منتخب سيشيل، قبل أن يفرض التعادل السلبي على مضيفه منتخب جنوب أفريقيا في الجولة الثانية.



ويتصدر منتخب ليبيا الترتيب بأربع نقاط، بفارق الأهداف عن منتخب جنوب أفريقيا، صاحب المركز الثاني المتساوي معه في نفس الرصيد، في حين تحتل نيجيريا المركز الثالث بـ 3 نقاط، وتقبع سيشيل في مؤخرة الترتيب بلا نقاط.



ويتطلع منتخب موريتانيا لمواصلة انطلاقته المثالية في المجموعة التاسعة، حينما يلتقي مع أنجولا، فيما يواجه منتخب بوركينا فاسو نظيره البوتسواني.



وتغلبت موريتانيا 1 ـ 1 على بتسوانا في الجولة الأولى، قبل أن تفوز 2 ـ 0 على ضيفتها بوركينا فاسو في الجولة الماضية.



ويتربع المنتخب الموريتاني على الصدارة برصيد 6 نقاط، محققا العلامة الكاملة حتى الآن، بفارق 3 نقاط أمام منتخبي بوركينا فاسو وأنجولا صاحبي المركزين الثاني والثالث، فيما تتذيل بوتسوانا الترتيب بلا نقاط.



وتبدو الفرصة مواتية أمام منتخب تونس لمواصلة بدايته الجيدة في المجموعة العاشرة، حيث يواجه النيجر، فيما تلتقي مصر، الساعية للحفاظ على صحوتها في المجموعة مع أي سواتيني "سوازيلاند سابقا".



وتتصدر تونس الترتيب بـ 6 نقاط، بفارق 3 نقاط أمام مصر التي تحتل المركز الثاني، فيما تحتل سواتيني والنيجر المركزين الثالث والرابع على الترتيب بنقطة واحدة.



وكانت تونس فازت 1 ـ 0 على ضيفتها مصر في بداية مشوارها بالمجموعة، قبل أن تفوز 2 ـ 0 على مضيفتها أي سواتيني، فيما حقق المنتخب المصري فوزا كاسحا 6 ـ 0 على ضيفه منتخب النيجر في الجولة الثانية.



وأفتتحت المباريات أمس الأربعاء، بتعادل سلبي بدون أهداف بين إثيوبيا مع ضيفتها كينيا في المجموعة السادسة، التي تشهد أيضا لقاء يجمع بين منتخبي غانا وسيراليون، ويلتقيان اليوم الخميس.



وفاز المنتخب الزامبي علي ضيفه غينيا بيساو، بهدفين مقابل هدف، في المجموعة الـ 11، فيما يواجه المنتخب الموزمبيقي نظيره الناميبي في نفس المجموعة.



وتلتقي الجابون مع جنوب السودان، ومالي مع بوروندي في المجموعة الثالثة، فيما يواجه المنتخب الكونغولي نظيره الليبيري في المجموعة السابعة، التي تشهد أيضا مواجهة بين الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي.



ويلتقي منتخب كوت ديفوار مع أفريقيا الوسطى، ورواندا مع غينيا في المجموعة الثامنة، في حين يواجه منتخب أوغندا نظيره ليسوتو، وتلعب تنزانيا مع الرأس الأخضر في المجموعة الـ 12.