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10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
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35.00 الفراخ البلدي
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130.00 لحم ضاني

ثقافة وفنون

شيرين عبدالوهاب توقع عقد شراكة فنية مع راديو 9090

شيرين
شيرين
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رحاب صبحى 

نجح الراديو ٩٠٩٠ فى إتمام شراكة فنية كبرى مع نجمة غناء العالم العربي شيرين عبدالوهاب بالتعاون مع شبكة قنوات dmc، ولم يكتف الراديو ٩٠٩٠ بالحصول على إذاعة الألبوم الجديد لشيرين حصريا، ولكنه أصبح أيضا شريكا فى الإنتاج الفني للألبوم.

ويعد هذا التعاون ليس الأول بين الراديو ٩٠٩٠ والفنانة شيرين عبدالوهاب حيث سبق وقام الراديو ٩٠٩٠ بإنتاج أغنية وطنية للفنانة شيرين ولكن يعد هذا التعاون هو الأكبر من نوعه، حيث ضم أيضا نخبة من الشركات المتخصصة بالإنتاج الفني All About Arts، وكبرى شركات الاتصالات والتوزيع الرقمي ومن المنتظر طرح الألبوم في الأيام القليلة القادمة.

الجدير بالذكر أن أغنية نساي التي تم طرحها بالأمس قد حققت نجاحا كبيرا بعد اقترابها من المليون الأول بعد ساعات من طرحها على موقع الفيديهات الشهير YouTube.
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