شيرين عبدالوهاب توقع عقد شراكة فنية مع راديو 9090

شيرين

رحاب صبحى



نجح الراديو ٩٠٩٠ فى إتمام شراكة فنية كبرى مع نجمة غناء العالم العربي شيرين عبدالوهاب بالتعاون مع شبكة قنوات dmc، ولم يكتف الراديو ٩٠٩٠ بالحصول على إذاعة الألبوم الجديد لشيرين حصريا، ولكنه أصبح أيضا شريكا فى الإنتاج الفني للألبوم.



ويعد هذا التعاون ليس الأول بين الراديو ٩٠٩٠ والفنانة شيرين عبدالوهاب حيث سبق وقام الراديو ٩٠٩٠ بإنتاج أغنية وطنية للفنانة شيرين ولكن يعد هذا التعاون هو الأكبر من نوعه، حيث ضم أيضا نخبة من الشركات المتخصصة بالإنتاج الفني All About Arts، وكبرى شركات الاتصالات والتوزيع الرقمي ومن المنتظر طرح الألبوم في الأيام القليلة القادمة.



الجدير بالذكر أن أغنية نساي التي تم طرحها بالأمس قد حققت نجاحا كبيرا بعد اقترابها من المليون الأول بعد ساعات من طرحها على موقع الفيديهات الشهير YouTube.