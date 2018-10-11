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رياضة
10 أندية تحجز مقاعدها في دور الـ 16 لكأس مصر
الخميس 11 أكتوبر 2018 12:30 ص
أندية دور 16 لكأس مصر
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نتائج 3 لقاءات من كأس مصر
انطلاق دور الـ 32 لكأس مصر بـ 4 لقاءات
أندية دور 16 لكأس مصر
علي المصري
تأهلت 10 أندية حتى الآن إلى دور الستة عشر، من بطولة كأس مصر لكرة القدم، موسم 2018- 2019، بعد نهاية لقاءات اليوم الثالث دور الـ 32، للمسابقة الأعرق والأقدم في مصر.
والأندية المتأهلة هي المنصورة والإنتاج الحربي والإسماعيلي والمقاولون العرب وبيراميدز وبتروجيت وإنبي ووادي دجلة والأهلي ومصر المقاصة.
وستقام اليوم الخميس، 5 لقاءات ضمن دور الـ32، حيث سيلعب النجوم مع حرس الحدود، وسموحة مع اﻷلمونيوم، علي ستاد الجيش المصري ببرج العرب في اﻹسكندرية، وسيقام اللقاءين، في الثالثة عصرا.
ويلعب طلائع الجيش مع القناة، والاتحاد السكندري مع بورتو السويس، وسيقام اللقاءين في السادسة مساء، والزمالك مع مركز شباب منية سمنود، في التاسعة مساء، فيما تأجلت مباراة المصري والجزيرة مطروح، لموعد سيتم تحديده لاحقا.
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