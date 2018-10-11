EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
الزراعة: انفراجة قريبة في تسويق القطن التجاري
الخميس 11 أكتوبر 2018 12:23 ص
القطن
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
الحكومة تتحرك لإنقاذ القطن
6 مقترحات من اتحاد المصدرين لحل أزمة تسويق القطن
مصادر: اتفاق بين القابضة للغزل ومنتجى القطن لحل أزمة تسويق المحصول
«الزراعة» توافق على مساواة تجارة القطن بباقى قطاعات «الزراعى»
قطن
الصاوي أحمد
أكد الدكتور حامد عبدالدايم المتحدث، باسم وزارة الزراعة، أنه تم اليوم عقد اجتماع في مجلس الوزراء بخصوص مشكلة توريد القطن، مشيرا إلى أنه من المنتظر صدرور بيان من المجلس بخصوص ذلك.
وأوضح لـ"المال" أن الشركة القابضة وفروعها في المحافظات سوف تبدأ اعتبارا من الغد استلام أقطان الإكثار، وهي تقريبا حوالي 450 ألف قنطار.
وأشار إلى أنه بخصوص الأقطان التجارية هناك اتفاق مع بعض البنوك على التمويل بفائدة 12% لشراء المحصول لأن الفوائد الحالية أعلى بكثير، مؤكدا
أن هذا الاتفاق سوف يتم اعتماده على الأسبوع القادم.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا