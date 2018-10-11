الزراعة: انفراجة قريبة في تسويق القطن التجاري

قطن

الصاوي أحمد



أكد الدكتور حامد عبدالدايم المتحدث، باسم وزارة الزراعة، أنه تم اليوم عقد اجتماع في مجلس الوزراء بخصوص مشكلة توريد القطن، مشيرا إلى أنه من المنتظر صدرور بيان من المجلس بخصوص ذلك.



وأوضح لـ"المال" أن الشركة القابضة وفروعها في المحافظات سوف تبدأ اعتبارا من الغد استلام أقطان الإكثار، وهي تقريبا حوالي 450 ألف قنطار.



وأشار إلى أنه بخصوص الأقطان التجارية هناك اتفاق مع بعض البنوك على التمويل بفائدة 12% لشراء المحصول لأن الفوائد الحالية أعلى بكثير، مؤكدا

أن هذا الاتفاق سوف يتم اعتماده على الأسبوع القادم.