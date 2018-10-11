الشعبة: المصريون تناولوا الدواجن المجمدة خوفا من إنفلونزا الطيور

متجر لبيع الدواجن الحية

دعاء حسني



قال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة لـ"المال" :" المصريين تناولوا الدواجن المجمدة في 2006، عند إعلان إصابة مصر بمرض إنفلونزا الطيور، جاء ذلك تعقيبا على تصريحات التجار تفضيل المستهلك المصري تناول الدواجن الحية، وإحجامهم عن شراء الدواجن المجمدة عقب عودة تفعيل قانون حظر بيع الدواجن الحية.



وكانت مني محرز، نائب وزير الزراعة، أعلنت عودة العمل بقانون حظر بيع الدواجن الحية الذي صدر في 2009، وتوقف العمل به في 2010، وبررت ذلك بأنه لحماية المواطن والبيئة من التلوث ولحماية الصناعة المحلية.