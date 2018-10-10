بورصة تونس

خالد بدر ادين



أعلن اليوم الأربعاء بلال سحنون مدير عام بورصة تونس لوكالة رويترز إن مؤشر البورصة سجل نموا قويا بلغ 20% منذ بداية العام الجار وحتى نهاية سبتمبر ليسجل أعلى المعدلات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بفضل العديد من الإصلاحات من بينها المساواة بين المستثمرين المحليين والأجانب ونظام سلامة معلوماتية قوي و لكنه طالب بإدراج شركات حكومية كبرى في قطاعات تنافسية مثل الاتصالات والطاقة لتساهم البورصة في إنعاش اقتصاد البلاد.



وذكرت وكالة رويترز إن بورصة تونس واحدة من أصغر البورصات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث الحجم، برأس مال لا يتجاوز 10 مليارات دولار إلا أن المسؤولين يؤكدون إنها البورصة الوحيدة التي حققت هذا النمو القوي البالغ 20% في الشهور التسعة الأولى من العام الجاري.



وتضم بورصة تونس إلى الآن 81 مؤسسة صغرى ومتوسطة وتساهم بنسبة 10 % فقط من تمويل الاقتصاد المحلي، ولكنها تأمل في أن يتضاعف هذا التمويل خلال 5 سنوات عن طريق اجتذاب شركات كبرى.



وأُدرجت شركة واحدة فقط في البورصة هذا العام هي تونس للأوراق المالية، وهي وسيط بالبورصة، ومن المتوقع إدراج شركة أخرى بنهاية العام الجاري.



وقال سحنون إنه يتوقع إدراج ما بين 3 – 5 شركات جديدة العام المقبل في قطاع النسيج والعقارات، ليرتفع عدد الشركات المدرجة إلى ما لا يقل عن 85 مقابل أقل من 50 شركة في 2011.



ولكن تبقى نقطة ضعف ببورصة تونس أنها تقتصر على شركات متوسطة وصغيرة الحجم، ولم يتم إلى الآن إدراج شركات كبرى في قطاعات تنافسية مثل الاتصالات أو الطاقة والمناجم أو السياحة، وهو ما يؤخر تطور رأسمال بورصة تونس.