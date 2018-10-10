الشعبة: المصريون أقبلوا على شراء الدواجن المجمدة في الثمانينات

الدواجن

كتبت: دعاء حسني



قال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرقة التجارية بالقاهرة، لـ"المال"، تعقيبا على اعتياد المستهلك المصري تفضيل تناول الدواجن الحية فقط، إن الدواجن كانت تباع للمصريين في نهاية الثمانينات بالمجمعات الاستهلاكية بسعر يقترب من 99 قرشا، وكان يقبل المستهلكين على شرائها، وأرفض الكلام غير المنطقي بأن المصريين لا يفضلون شراء الدواجن المجمدة أو الفريش ويفضلون الحية فقط.



جاء ذلك تعقيبا على رفض عدد من المستهلكين المصريين والتجار، قبول قرار الحكومة عودة تفعيل قانون حظر تداول الدواجن الحية الذي سبق وصدر في 209، وأوقف العمل به في 2010.



وعن سعر الدواجن في الأسواق اليوم، يوضح أنها بـ26 جنيهًا للكيلو في المزرعة، وتصل للمستهلك بـ30 جنيه للكيلو للدواجن البيضاء، وسعر كيلو الدواجن البلدي أو الحمراء بين 36 و37 جنيها.