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رياضة
المقاصة يتجاوز أبوقير للأسمدة ويقابل دجلة في نهائي كأس مصر
الأربعاء 10 أكتوبر 2018 10:17 م
المقاصة يتجاوز أبوقير للأسمدة
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المقاصة يتجاوز أبوقير للأسمدة
علي المصري
تخطي فريق الكرة بنادي مصر المقاصة عقبة ضيفه أبو قير للأسمدة، وتغلب عليه بهدفين دون رد، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين علي ملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل اﻷخضر، ضمن لقاءات اليوم الثالث من دور الـ 32 لبطولة كأس مصر.
وسيلاقي الفريق الفيومي، في دور الستة عشر من البطولة اﻷقدم واﻷعرق في مصر، وادي دجلة، الذي تغلب اليوم اﻷربعاء، علي الجونة، بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت علي ملعب بتروسبورت.
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