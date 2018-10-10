EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
سيـــاســة
عاجل| إخلاء سبيل نجل محمد مرسي بكفالة مالية
الأربعاء 10 أكتوبر 2018 10:10 م
عبدالله مرسي
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
مصدر : القبض على نجل مرسي تم بناء على قرار من النيابة
فيديو| ماذا قال نجل محمد مرسي عقب الحكم بإعدام والده ؟
عبدالله مرسي
نجوى عبدالعزيز
قرر النائب العام، المستشار نبيل صادق، إخلاء سبيل عبدالله مرسي، نجل الرئيس المعزول محمد مرسي، بكفالة 5 آلاف جنيه، في اتهامه بنشر بيانات وأخبار كاذبة.
وألقي القبض على نجل مرسي، اليوم الأربعاء، من منزله بمنطقة الشيخ زايد، وأحيل إلى نيابة أمن الدولة العليا التي واجهته بالاتهامات المنسوبة له.
وقضى عبدالله محمد مرسي عقوبة السجن لمدة عام في قضية تعاطي المخدرات خلال 2015.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا