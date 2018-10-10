عاجل| إخلاء سبيل نجل محمد مرسي بكفالة مالية

عبدالله مرسي

نجوى عبدالعزيز



قرر النائب العام، المستشار نبيل صادق، إخلاء سبيل عبدالله مرسي، نجل الرئيس المعزول محمد مرسي، بكفالة 5 آلاف جنيه، في اتهامه بنشر بيانات وأخبار كاذبة.



وألقي القبض على نجل مرسي، اليوم الأربعاء، من منزله بمنطقة الشيخ زايد، وأحيل إلى نيابة أمن الدولة العليا التي واجهته بالاتهامات المنسوبة له.



وقضى عبدالله محمد مرسي عقوبة السجن لمدة عام في قضية تعاطي المخدرات خلال 2015.