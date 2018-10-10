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اقتصاد وأسواق
تفاصيل جديدة حول قرار حظر تداول الطيور الحية
الأربعاء 10 أكتوبر 2018 09:51 م
الدواجن الحمراء
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الدواجن الحمراء
الصاوي أحمد
كشف اللواء طبيب إبراهيم محروس، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بوزارة الزراعة عن تفاصيل جديدة حول قرار الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة، بحظر تداول الدواجن في محافظة القاهرة، وتنفيذ تفعيل القانون 70 لسنة 2009، ولائحته التنفيذية المتمثلة فى قرار وزير الزراعة رقم 941 لسنة 2009 والصادر يشان تنظيم تداول وبيع الطيور والدواجن الحية وعرضها للبيع.
وقال اللواء طبيب إبراهيم محروس، لـ"المال" رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن قرار منع تداول الطيور، طُبق في عام 2010، ولم يكن هناك محلات دواجن حية، وجميعها أصبح تبريد وتجميد.
وأكد أنه عقب اندلاع ثورة يناير 2011، خالفت جميع محلات بيع وتداول الدواجن هذا القرار، وعاد الوضع إلى ما كان عليه، لافتا إلى أن هذا القرار بهدف الحفاظ على الصحة العامة.
وأوضح رئيس الخدمات البيطرية، أن نقل الطيور الحية وتداولها يسبب العديد من الأمراض، لكن هذا القرار يفعل الذبح الآمن للدواجن وتحليلها في المجازر التي تُشرف عليها الهيئة العامة للخدمات البيطرية بأسلوب صحي وآمن.
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