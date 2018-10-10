QNB

خالد بدر الدين



أعلنت مجموعة بنك QNB أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، عن نتائجها للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2018 مع ارتفاع صافي الربح إلى حوالى 10.8 مليار ريـال قطري (3.0 مليار دولار أمريكي)، بزيادة نسبتها 6% مقارنة بنفس الشهور من العام الماضي، على الرغم من تأثير انخفاض قيمة الليرة التركية.



وارتفع إجمالي موجودات المجموعة ليصل إلى 853 مليار ريـال قطري ( 234مليار دولار أمريكي) بنسبة 8% منذ30 سبتمبر2017 .وقد كان المصدر الرئيسي لنمو إجمالي الموجودات هو القروض والتي نمت بنسبة 4% لتصل إلى 604 مليار ريـال قطري ( 166مليار دولار أمريكي). وقد تم تمويل هذا النمو بشكل أساسي من خلال ودائع العملاء التي ارتفعت بنسبة 7% من سبتمبر 2017 لتصل إلى 615 مليار ريـال قطري ( 169مليار دولار أمريكي).



كما تأثر نمو الموجودات والمطلوبات للمجموعة بالانخفاض في الليرة التركية، حيث تأثر بشكل سلبي النمو في إجمالي الموجودات وودائع العملاء وبالرغم من ذلك أدت سياسة المجموعة القوية في إدارة الموجودات والمطلوبات بتحسين نسبة القروض إلى الودائع لدى مجموعة QNB لتصل الى 98,3% في 30 سبتمبر.2018



وقد أدت جهود المجموعة التي تهدف لرفع مستوى الكفاءة التشغيلية إلى توفير التكاليف وإيجاد مصادر مستدامة لتوليد الدخل. وقد ساعد ذلك مجموعة QNB على تحسين نسبة الكفاءة (نسبة التكلفة إلى الدخل) إلى 26%، من 29% في العام الماضي والتي تعتبر واحدة من أفضل النسب بين المؤسسات المالية الكبيرة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.



وحافظ البنك على معدل القروض غير العاملة كنسبة من إجمالي محفظة القروض عند مستوى 1.8%، وهو من بين أدنى المعدلات على نطاق البنوك الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، الأمر الذي يعكس الجودة العالية لمحفظة القروض وفعالية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية. كما واصلت المجموعة سياستها المتحفظة في بناء المخصصات حيث بلغت نسبة تغطية القروض غير العاملة 106% في 30سبتمبر.2018



بلغت نسبة كفاية رأس المال للمجموعة 15.6 % كما في 30 سبتمبر 2018، وهي أعلى من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية لمصرف قطر المركزي ولجنة بازل. وقد كان لتقلب أسعار الصرف في أسواقنا الأساسية تأثير محدود على نسبة كفاية رأس المال.



نجح QNB في تأمين تمويل من الأسواق العالمية خلال السنة والتي شملت، من بين أشياء أخرى، (1) إصدارات لأسواق رأس المال في أستراليا بقيمة 560 مليون دولار أمريكي (700 مليون دولار أسترالي) بأجل استحقاق 5 و10 سنوات (2) إصدار سندات في تايوان بقيمة 720 مليون دولار أمريكي بأجل استحقاق 30 سنة. وتعكس كافة هذه الإصدارات نجاح البنك في تنويع مصادر التمويل وزيادة فترات الاستحقاق ومدى ثقة الاسواق العالمية بالمركز المالي للبنك واستراتيجيته.



قامت مؤسسة موديز وفيتش للتصنيف بمراجعة النظرة المستقبلية للمجموعة إلى مستقرة خلال العام، كما أن QNB لا يزال يتمتع بأعلى تصنيف بين البنوك في قطر وهو أحد أعلى البنوك تصنيفاً في العالم من قبل وكالات التصنيف الرئيسية، موديز وستاندرد آند بورز وفيتش.



يعمل لدى المجموعة ما يزيد عن 29,000 موظف يخدمون اكثر من 23 مليون عميل، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر 1.200 فرعاً ومكتباً تمثيلياً و 4.300 جهاز صراف آلي.