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اقتصاد وأسواق
الشعبة: 3 مبررات لتفعيل حظر بيع الدواجن الحية
الأربعاء 10 أكتوبر 2018 08:55 م
أسعار الدواجن
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أسعار الدواجن
كتبت: دعاء حسني
أكد عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن هناك 3 مبررات وراء تفعيل قرار منع تداول الدواجن الحية، وهي أن المحال ليس عليها رقابة بيطرية كاملة، والمجازر عليها إشراف بيطري كامل، كما أن تفعيل منع تداول الدواجن الحية يحافظ على البيئة والصحة العامة، ويضمن تخلص آمن من مخلفات الدواجن.
وقال السيد لـ"المال": "أرفض شخصنة القرار من قبل البعض والاتهامات بأنه صدر لأصحاب المصالح وسيستفيد منه مستثمريين وكبار أصحاب المجازر".
ويرى السيد، أن عدد محال الدواجن يقترب من 20 ألف، ومن الممكن توقير قروض ميسرة لهم بشراء ثلاجات للتحول لبيع الدواجن المجمدة أو الفريش بدلا من ببع الدواجن الحية التي لم يعد يتم تداولها سوى في مصر فقط، وسبق وتم عرض قروض بنحو 50 ألف جنيه من الصندوق الاجتماعي للتنمية ولكنهم رفضوا قبولها حينها، قائلاً: "كل قرار ويلاقي معارضين وكل قرار وله ضحاياه".
وسيتم دراسة تعويض أصحاب المحال المتضريين عقب رصد أي خسائر عند تقعيل تطبيق القرار، الذي لم ينفذ حتى الآن في الأسواق، وفقاً للسيد.
أضاف السيد أن عدد المجازر في مصر يقترب من 300 مجزر، بينهم 10 كبار ونحو 290 مجزر بين صغير ومتوسط، وطاقاتهم الإنتاجية لا تتجاوز 20%، رغم قدراتهم التي تمكنهم من جزر 2.5 مليون طائر يومي.
أكد أنه عند تفعيل القانون في 2009، قام عدد من المستثمريين بإنشاء مجازر بقروض، وبسبب خسائرهم جراء توقف القانون تعرضوا لأحكام بالسجن لتعثرهم عن السداد.
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