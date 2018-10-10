مكاسب 3 بورصات عربية بقيادة دبى وهبوط الرياض

البورصات العربية

خالد بدر الدين.



صعدت مؤشرات 3 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء بقيادة دبي بفضل مكاسب أسهم القطاع العقاري والدوحة لصعود أسهم البنوك بينما هبطت 5 بورصات بنسب ضعيفة تصدرتها الرياض.



وذكرت وكالة رويترز، أن مؤشر سوق مال دبي العام قفز بأكثر من 1.2 % ليصل إلى حوالى 2811 نقطة مع صعود سعر سهم شركة إعمار العقارية 2.5 % ليسجل 5 دراهم، بينما زاد سعر سهم شركة داماك العقارية 3.6 %.



وقالت شركة أرقام كابيتال في تقرير لها صدر منتصف هذا الأسبوع إنه بينما لا توجد علامات حقيقية على تحسن سوق العقارات في دبي في الربع الثالث إلا أنه ربما تكون الأرباح اقتربت من أدنى مستويات الهبوط في دورتها وقيمت سعر سهم شركة إعمار بتوصية ”بالشراء“، محددة سعره المستهدف عند 8.40 درهم.



وزاد أيضا سعر سهم بنك دبي الإسلامي 0.2 % بعد أن سجل البنك زيادة بلغت 10.8 % في ربح الربع الثالث ليتوافق مع تقديرات المحللين كما ارتفع سعر سهم بنك الإمارات دبي الوطني 2.5 %.



وارتفع مؤشر بورصة الدوحة بحوالى 1.3 % ليسجل 9964 نقطة ليلامس لفترة قصيرة مستوى مقاومة فنية عند 10003-10028 نقطة وهي ذروة صعود السوق في أغسطس وسبتمبر الماضيين.



وتلقت البورصة دعما من صعود سعر سهم بنك قطر الوطني 2.2 % قبيل إعلان نتائجه المالية للربع الثالث من العام اليوم كما ارتفعت أسعار أسهم بنك قطر الإسلامي وبنك الريان 1.1 % لكل منهما فى حين صعد سعر سهم شركة صناعات قطر المنتجة للمعادن والبتروكيماويات بأكثر من 2.3 %.



وزاد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بحوالى 0.2 % ليصل إلى حوالى 13621 نقطة مع صعود سعر سهم البنك التجاري الدولي 1 % وواصل سعر سهم شركة أبو قير للأسمدة صعود ، ليرتفع 2.3 % بعد أن أعلنت الشركة يوم الاثنين عن توزيعات أرباح عام بأكمله بواقع 1.10 جنيه مصري للسهم ولكن إجمالى خسائر المؤشر بلغت حوالى 15 % من قيمته منذ نهاية أغسطس الماضى وحتى الآن.



وهبط مؤشر تداول جميع الشركات السعودية باكثر من 0.9 % لينزل إلى 7835 نقطة فى بورصة الرياض مع تراجع سعر سهم بنك الراجحي 1.9 % بينما انخفض سعر سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 1.3 % .



لكن سعر سهم شركة بوان، الذي كان يتم تداوله عند مستويات منخفضة قياسية، ارتفع 3.5 % بعد أن وقعت إحدى وحدات الشركة اتفاقية لتوريد محطات توزيع كهربائية إلى السعودية للكهرباء، بقيمة 269.8 مليون ريال.



وقفز سعر سهم السعودية للصادرات الصناعية 10 % بعد الموافقة على زيادة رأسمال الشركة من خلال إصدار حقوق سيبدأ التداول فيه 15 أكتوبر الجارى .



وانخفض مؤشرا بورصتى الكويت والبحرين بحوالى 0.3 % ليهبطا إلى 5289 نقطة و 1321 نقطة علىالترتيب بينما خسر مؤشر سوق مال أبوظبي بنسبية طفيفة بلغت 0.1 % ليستقر عند 5015 نقطة ومؤشر بورصة مسقط بحوالى 0.2 % ليتراجع إلى 4509 نقطة. A