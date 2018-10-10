فرارجية عن حظر بيع الدواجن الحية: سيبوا الشعب يختار يأكل إيه

جولة : دعاء حسنيكشفت جولة لـ"المال" بأحد أسواق الجيزة، عقب اليوم الأول من إعلان الحكومة عودة تقعيل قانون حظر تداول الدواجن الحية، عن عدم تقبل أصحاب المحال والمستهلكين لعودة العمل بالقانون.كانت وزارة الزراعة أعلنت رسمياً عودة العمل بقانون تنظيم تداول وبيع الطيور والدواجن الحية وعرضها للبيع،رقم 70 لسنة 2009، ولائحته التنفيذية المتمثلة في قرار وزير الزراعة رقم 941 لسنة 2009 ، حفاظاً علي صحة المواطنين والبيئة من التلوث، وحماية صناعة الدواجن.تقول هبة عبد الواحد، صاحب محل لبيع الدواجن بسوق بمحافظة الجيزة: "من الصعوبة نجاح تطبيق قانون حظر تداول الدواجن الحية في المحال والأسواق، لأن المستهلك المصري يفضل تناول الدواجن الحية عن المجمدة".وأضافت هبة أن "الدواجن المجمدة متوافرة بكثرة في الأسواق فعلياً وبمنافذ القوات المسلحة لكن المستهلك المصري يفضل شراء الدواجن الحية".تابعت:"بعض الناس بتخاف تشتري المجمدة لأنها بعضها بتكون مآذية والعظمة بتكون سوداء، وعلي الحكومة ترك حرية الاختيار للشعب المصري، بين شراء الدجاج حيّ أو مجمد".وعقبت :"حتى اللقمة هنأكلها وإحنا متأزمين".أوضحت، أن تداعيات القرار سلبية علي العاملين في منظومة تجارة ونقل الدواجن ككل، فالمحل الذي تملكه يعمل به أثنين من العمال أجرة الفرد 70 جنيه يومياًوقال:"في حال التحول لتطبيق قرار الحكومة فسيتم ثلاجة لبيع الدواجن المجمدة بها فإنها ستلجأ لتسريح العمالة لديها".وأرجعت ذلك إلى أنها "لن تكون في حاجة إليهم، وتلك العمالة تعول أسر كاملة ، فضلاَ عن التأثير السلبي الذي سيطال أصحاب سيارات نقل الدواجن والعمالة غير المباشرة التي تقوم بنقل وتحميل أقفاص الدواجن علي سبيل المثال".و أكدت هبة، أنها لم يرد إليها حتي الآن من أي جهات التفتيش عليها أي تعليمات بخصوص وقف بيع التداول الحية في المحل.وقالت إن القرار حال وروده ستضطر لتطبيقه تخوفاَ من عقوبات الحكومة.وقالت هبة :"الدواجن المجمدة ليست الأفضل صحيا ً للمستهلك، فبها مواد حافظة والمستهلك مش ناقص أمراض ، بخلاف الدواجن الحية التي تكون طازجة في تناولها ومذاقها مميز" .ولفتت إلي أنها سبق وقامت بشراء 5 دجاجات من أحد المنافذ المنتشرة في المحافظات بسعر 100 جنيه، أي أن سعر الدجاجة الواحدة 20 جنيه، بغرض التوفير ، لكنها لم تتمكن من تناولها لأن مذاقها كان سيئا للغاية".وقالت إن سعر الدواجن الحية بالمحل لديها مستقر اليوم، عند 30 جنيها لكيلو الدواجن البيضاء، فيما يصل سعر الدجاجة كاملة 60 جنيها.وأضافت، أن محال الدواجن توفر بعداً أخر، وهو إمكانية البيع للمستهلك منخفض الدخل، فبعض المستهلكين قد يطلب "ورك" فقط بسعر 10 جنيهات، أو 2 كيو هياكل بسعر 20 جنيهاً، أو تقطيع الدجاجة لـ8 قطع لتغطي كافة أفراد الأسرة، وهذا لن يتوافر حال بيع الدواجن مجمدة.فيما وصف ناصر عزوز، مدير محل لبيع الطيور بأحد أسواق الجيزة، عودة العمل بقرار حظر تداول الدواجن الحية بأنه "حرام"، متابعاً: "أقل محل فاتح 6-7 بيوت من العمالة لديه".وتوقع ناصر، إحجام المستهلك عن شراء الدواجن حال تطبيق قرار حظر بيع الدواجن الحية، مرجعاً ذلك لتفضيل المستهلك شراء وتناول الدواجن التي تذبح أمام عينه للتأكد من سلامتها وصحتها.ووصف مساعي الحكومة، بمنح قروض لأصحاب المحال لشراء ثلاجات لبيع الدواجن مجمدة أو فريش بدلا ً من الدواجن الحية بإنه "تحديد لأرزاقنا".وعن متوسط سعر بيع الدواجن لديه يقول: إنها تبلغ 30 جنيه للكيلو الدواجن البيضاء، و40 جنيه للكيلو الحمراء والبلدي، و 75 جنيه لكيلو البانيه، وسعر الكيلو 50 جنيه لكيلو البط أو الأرانب أو زوج الحمام.وقال إن القرار له تداعيات سلبية علي العاملين بمنظومة تجارة وتداول الدواجن، فضلاً عن أصحاب مزارع الدواجن، والمنتشر العديد منها بمحافظة القليوبية."ووصف عزوز، حجم الطلب علي الدواجن حالياً بإنه في تراجع بسبب غلو الأسعار، وتقليص المستهلك لاحتياجاته.فيما قالت أحد المستهلكات خلال جولة لـ"المال" ، بالسوق رفضها تناول الدواجن المجمدة، نظراً لتخوفها من التلاعب في تاريخ الصلاحية المدون عليها وبالتالي سلامة وصحة الدواجن.وأضافت أخري، أنها قللت من شراء الدواجن بصورة عامة، ولكن تقرر الشراء فور إنتقاؤها أحدي الدجاجات من المحال تراها سليمة، لتناول أفراد أسرتها لها.