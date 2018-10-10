برلماني: القمة الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص ستعزز الاستثمارات

الرئيس السيسي و رئيس الوزراء اليوناني "أليكسيس تسيبراس"، الرئيس القبرصي "نيكوس أناستاسيادس"،

ياسمين فواز



قال النائب مصطفى الكمار إن القمة الثلاثية التي عقدت بين مصر واليونان وقبرص، سيكون لها انعكاساتها الإيجابية على جذب مزيد من الاستثمارات الخارجية لمصر بالأخص فى منطقة قناة السويس .



وأشار الكمار في بيان إلى أن الرئيس السيسى يسعى فى مختلف مشاركاته الخارجية للاستفادة على المستوى الاقتصادى وتوقيع اتفاقيات اقتصادية تجذب المزيد من الاستثمارات، مستغلا الثقة التى اكتسبها الاقتصاد المصرى على المستوى الدولى بعد نجاح المراحل الثلاث الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادى .



وأكد الكمار أن مصر أصبحت تحتل مكانة مختلفة لدى دول الاتحاد الأوروبى للدور الذى تلعبه فى مختلف القضايا الإقليمية وعلى رأسها قضايا الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب.



وتابع النائب مصطفى الكمار "جميع الدول الأوروبية تدرك الآن أن مصر ضلع أساسى لتحقيق الاستقرار فى المنطقة، فضلا عن كونها مركز قوى للتعاون الاقتصادى فى مجالات الطاقة وهو ما نسعى لاستغلاله فى الفترة المقبلة فى إطار توجهات القيادة السياسية المصرية بتحويل مصر لمركز إقليمى لتداول الطاقة" .