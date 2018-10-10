التجاري الدولى يدعم مواصلة البورصة للصعود المحدود

البنك التجاري الدولي 1

أسماء السيد

توقع محللون أن تواصل البورصة المصرية تحركاتها الصاعدة تجاه مستوى 14000 نقطة، خلال جلسة الخميس، بدعم من تماسك سهم "التجاري الدولي" الذي أنهى تعاملاته صاعدًا إلى 0.79% عند 80.83 جنيه، في جلسة الأربعاء .



وأنهت مؤشرات البورصة المصرية جلسة الأربعاء، على ارتفاع جماعي، وسجل egx30 مستوى 13621 نقطة بارتفاع 0.24% كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.45% إلى 692 نقطة، وارتفع المؤشر متساوي الأوزان egx50 0.43% عند 2099 نقطة.



بلغت قيم التداول على الأسهم 775 مليون جنيه، ومن إجمالي الأسهم المتداولة والبالغة 161 سهمًا، وارتفع 81 سهمًا وتراجع 41، بينما لم يتغير 39 سهمًا، وسجل رأس المال السوقي 758 مليار جنيه، مقارنة 755.8 مليار جنيه بختام جلسة الأربعاء.



اتجهت تعاملات المصريين والعرب للبيع بصافي 10.5 مليون و62 مليون جنيه على التوالي، فيما اتجهت تعاملات الأجانب للشراء بصافي 73 مليون جنيه، وهيمن المصريون على 53% من إجمالي التعاملات، و12% للعرب و35% للأجانب.



قال هشام حسن، مدير الاستثمار بشركة "رويال " لتداول الأوراق المالية، إن جلسة الأربعاء تُعد بداية لارتداد قوي، يضع نهاية للتصحيح الهابط الذي تسير فيه البورصة المصرية منذ فترة .



أضاف أن المستويات الحالية للمؤشر الرئيسي بين 13500-13600 تُعد مستويات هامة قد يرتد منها المؤشر نحو 14000 نقطة، وعلى صعيد المؤشر السبعيني توقع اتجاهه صوب 700 نقطة، موضحًا أن تحركاته المتراجعه أهدأ خلال الفترة الحالية من تحركات نظيرة الثلاثيني .

أوضح حسن أن تماسك المؤشر جاء مدعومًا من التحركات الإ يجابية لسهم "التجاري الدولي" .



قالت ميادة أمين، مدير قسم التحليل الفنى بشركه "بريميير" لتداول الأوراق المالية، إن أداء البورصة بجلسة الأربعاء كان متذبذبًا داخل نطاق سعري ضيق، ما يشير إلي تراجع عزم القوة البيعية، ما قد يفتح الطريق لمحاولات ارتداد ولو بشكل مؤقت، مع اقتراب المؤشر من مستوى الدعم و المستهدف الهبوطي المهم 13500 نقطة .



لفتت إلي أن مصير السوق مرهون بنجاح القوة الشرائية في التماسك حول الدعم المذكور 13500 نقطة، ليتجه المؤشر صوب المقاومة 14000 نقطة، ناصحةً بتقليل مراكز الشراء الهامشي عند الاقتراب من تلك النقطة.



أوضحت أنهُ بشكل عام لا يزال المؤشر يتحرك في اتجاه هابط، علي الأجل القصير والمتوسط، وتسيطر القوه البيعية بشكل واضح علي الأداء، وأي محاولة للارتداد في الوقت الحالي تعد في إطار التصحيح المؤقت حتي ظهور معطيات فنية جديدة.