رغم الحرب التجارية.. الصين تطرح 3 مليارات دولار سندات سيادية

دولارات 2



إعداد – عبدالغفور أحمد محسن



تعتزم الصين طرح سندات سيادية بقيمة 3 مليارات دولار للبيع، الخميس، وتتراوح مواعيد استحقاقها بين 5 و10 و30 عامًا، وفقا لوكالة "بلومبرج" الإخبارية.



وتعود الصين إلى سوق السندات الدولية، بعد مرور عام على أول عملية بيع سندات دولارية سيادية منذ ما يزيد على 10 سنوات، طرحت بكين فى أثنائها 2 مليار دولار سندات.



وبحسب بلومبرج، قد لا تلقى السندات السيادية الصينية، اليوم، نفس الاستقبال الحماسي الذي شهدته العام الماضي، بسبب القفزة التي سجلتها عائدات سندات الخزانة، وهبوط اليوان مقابل الدولار، الذي يرجع في جزء منه إلى الحرب التجارية المتصاعدة بين الصين والولايات المتحدة.



وقالت آن تشانج، المديرة التنفيذية لقسم الدخل الثابت والعملات والسلع لدى بنك جي بي مورجان تشيس في هونج كونج، إن أوضاع السوق تختلف تمامًا عن العام الماضي، موضحة أن الحرب التجارية المستمرة، وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، إلى جانب تقلبات الأسواق الناشئة وتزايد المعروض من السندات الدولارية حتى نهاية العام، عوامل تدفع المستثمرين لمزيد من الحذر والضغط للحصول على عائد أكبر من البيع.



ويعتمد تسعير سندات الخزانة على وضع التداول الثانوي في الأوراق المالية المبيعة في العام الماضي والتي استقطبت طلبيات بنحو 11 ضعف المبلغ المعروض.



وكان العائد على شريحة السندات ذات 10 سنوات عند 41 نقطة أساس في تعاملات آسيا بعد ظهر أمس الأربعاء، وقد طُرحت بعائد عند 25 نقطة أساس، وفقًا لبيانات جمعتها بلومبرج.



وحتى مع اتساع أكبر للفارق بين العائدات وقت الطرح والعائدات الحالية، يمكن أن تساعد عملية البيع على الحد من الأضرار التي لحقت بسوق الديون الخارجية الصينية المقومة بالدولار، والتي نمت إلى ما يقرب من 700 مليار في ظل ترقب المستثمرين مستقبل الأوراق المالية الصينية.



وكانت جهات صينية قد باعت سندات دولارية بقيمة 125 مليار دولار منذ بداية العام الجاري حتى الآن، وهو رقم يبدو أنه في طريقه للانخفاض، مقارنة بالسندات التي بيعت خلال العام الماضي بقيمة 208 مليارات.



وتوقع هونج هاو، كبير الخبراء الإستراتيجيين لدى "بوكوم إنترناشيونال هولدينجز" في هونج كونج، أن تساعد عملية البيع فى تخفيض تكلفة التمويل للشركات الصينية الأعلى تقييمًا.



وقال بول لوكاسفسكي، رئيس قسم الديون في الشركات الآسيوية وأبحاث الائتمان في الأسواق الناشئة لدى شركة "أبردين ستاندرد إنفستمنتس" التي تتخذ من سنغافورة مقرًا لها، إن العنصر "الجيوسياسي" يلعب دورًا في توقيت إصدار سندات الصين السيادية الدولارية، مشيرًا إلى أن بكين تريد أن تثبت لكل المراقبين أنه يسهل الوصول إلى التمويل بالدولار بتكاليف منخفضة للغاية.

