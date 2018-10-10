قمة مصر وقبرص واليونان وملف تنفيذ الأحكام في توك شو الليلة





رحاب صبحى :القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان فى " مصر النهاردة "على الاولىيستضيف برنامج "مصر النهاردة" على شاشة القناة الاولى فى العاشرة مساءً، الدكتور طارق فهمى أستاذ العلوم السياسية ليقدم تحليلا سياسيا لاهمية انعقاد القمة الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص، والمهندس مدحت يوسف محمود نائب رئيس هيئة البترول للعمليات الأسبق، ليشرح تطور العلاقات التجارية بين البلدان الثلاث خاصة فى مجال الطاقة كما يستعرض البرنامج من خلال أحد فقراته جهود الدولة في إعادة أعمار وتنمية سيناء ويستضيف فيها المهندس محسن حامد رئيس جهاز تعمير سيناء ليوضح المشروعات القومية الكبيرة من اجل تنمية سيناء ، البرنامج تقديم ريهام الديب وأحمد سمير.القارئ محمود النجار ضيف " 90 دقيقة"على المحوريستضيف الإعلامى محمد الباز مقدم برنامج" 90 دقيقة " بقناة المحور فى الثامنة مساءً ،القارئ محمود النجار فى حوار خاص ،وذلك فى الحلقة العاشرة من سلسلة دولة التلاوة الحديثة ويكشف القارئ محمود النجار أهم المحطات فى رحلته مع القرآن الكريم ورحلاته للخارج للقراءه وكيف اصبح قارئا للقرآن الكريم وأسرار اختياره للقراءه فى المناسبات الرسميه.ويتحدث القارئ محمود النجار عن علاقته بقراء القرآن الكريم فى مصر والعالم ولماذا تراجع دور القراء المصريين وسر حبه للشيخ الشيخ الشحات أنور واوﻻده القراء.ملف تنفيذ الأحكام فى مصر فى "مساء دى أم سى"يستضيف الإعلامى أسامة كمال، فى برنامج "مساء دى أم سى" فى التاسعة مساءً ، المستشار أحمد على عبد الرحمن السيد، نائب رئيس محكمة النقض الأسبق، والدكتور ناجى عبد المؤمن محمد حسن عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس، واللواء معز الدين السبكي مدير الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالجيزة سابقا، للنقاش حول ملف تنفيذ الأحكام فى مصر، وكيف يمكن أن تصل الأحكام بالسجن إلى مئات السنين؟، وما هى الأسباب وراء عدم تنفيذ معظم الأحكام فى مصر؟، وما هى الآليات الواجب تنفيذها للتخفيف عن القضاء؟.نتائج قمة "كريت" الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان فى" رأى عام " على tenيرصد الإعلامي عمرو عبدالحميد، فى برنامجه "رأي عام"، على قناة "TeN"، في الثامنة مساءً ، نتائج قمة "كريت" الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان، في جولتها السادسة، ويبحث "عبدالحميد" خلال الحلقة، عن ما تحقق خلال القمم الخامسة السابقة، وتقييم التطور في مختلف مجالات التعاون.وفي فقرة "آدم وحواء"، تجيب جينا سليم مع مُقدم "رأي عام"، عن مدى اختلاف الحياة الزوجية بعد سن الأربعين؟ وما هي أبرز أزمات منتصف العمر بين الزوجين؟ وكيف يتم تجاوزها والحفاظ على كيان الأسرة.