اﻷهلي يهرب من الشواكيش وينتظر لقاءً ناريا مع بيراميدز

دجلة يستفيق علي حساب الجونة ويصعد لدور الستة عشر من كأس مصر





علي المصريحقق فريق الكرة بالنادي الأهلي، فوزأ قيصريا علي ضيفه الترسانة، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين، علي ستاد السلام، ضمن لقاءات اليوم الثالث لدور الـ 32 لبطولة كأس مصر لكرة القدم.فاجأ هشام منصور لاعب الترسانه، الجميع بتسجيل هدف التقدم للضيوف في الدقيقة الثالثة من إنطلاقة اللقاء، بخطأ فادح من علي لطفي حارس مرمي اﻷهلي، ومدافعي القلعة الحمراء.وكثف اﻷهلي ضغطه من أجل إدراك التعادل، وأهدر لاعبوه أكثر هدف محقق، الا أن أدرك محمد شريف، التعادل ﻷصحاب اﻷرض، في الدقيقة 37 من عمر الشوط اﻷول، الذي أنتهي بالتعادل اﻹيجابي بين الفريقين بهدف لكلا منهما.وعكس سير اللقاء، تقدم الترسانة مجددا بعدما نجح في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 63، عن طريق عمر طارق، قبل أن يعود محمد شريف، مدركا التعادل بأحراز الهدف الثاني له ولﻷهلي، في الدقيقة 71.ومارس لاعبو القلعة الحمراء هوايتهم المفضلة بالتسجيل في الدقائق اﻷخيرة من عمر المباريات، عندما نجح البديل أحمد الشيخ، في خطف بطاقة التأهل لثمن النهائي، بتسجيل الهدف الثالث لﻷهلي، في الدقيقة 88.بهذا الفوز، يضرب اﻷهلي موعدا ناريا في دور الستة عشر، مع بيراميدز، الذي تغلب مساء أمس الثلاثاء، بصعوبة بالغة، علي طنطا، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، علي ستاد الدفاع الجوي.وعلي ستاد بتروسبورت، وضمن لقاءات نفس الدور، والتي أقيمت في التوقيت ذاته، حقق وادي دجلة فوزا هاما وثمينا علي ضيفه الجونة، بأربعة أهداف مقابل هدف.ينتظر وادي دجلة الفائز من لقاء مصر المقاصة وأبو قير لﻷسمدة، التي ستقام مساء اليوم، علي ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل اﻷخضر، لملاقاته في دور الستة عشر من البطولة.