عبد الخالق عمر يكتب: طرق تطوير الاستثمار في شركات التأمين الحكومية





لما كان قسط التأمين صغير جدا بالنسبة لرأس مال الشركات والمصانع و..وبالنسبة لحجم الخطر الذي تم الاتفاق عليه لتغطيته كان لزاما علي شركات التأمين البحث عن طرق لمواجهة الخسائر وخاصة في اولي مراحل الشركات فنشأت فكرة استثمار اموال حملة الوثائق وخاصة في حالة عدم وجود مطالبات لتعويضات و اخذ جزء من هذا العائد لزيادة الاحتياطيات





ومن هنا نشأت واستقرت فكرة الاستثمار اي ان الاستثمار هوجزءكبير من اموال اقساط التأمين التي تم تحصيلها من العملاء (حملة الوثائق).وبتقوم الشركات بأستثمارها لمواجهة الخسائر اي التعويضات ولتعظيم رأس مال الشركة ولزيادة الاحتياطيات المخصصة للتعويضات وكذلك لتقوية الظهير للشركات فكلما زادت الاستثمارات وتنوع وزاد عائدها كلما دل علي قوة الشركة وقدرتها علي الوفاء بوعودها لدي العملاء وكلما وثق فيها عملائها .





معوقات الاستثمار في شركات التأمين الحكومي





1 .فرض استثمار موجهه بمعني انه احيانا يفرض علي ادارات الشركات المشاركة في استثمار مشروعات لم يتم دراستها من الشركة ويتم توجيهه الشركات لذلك





2 .عدم تجهيز القائمين علي الاستثمار لهذا الدور





3 .عدم وجود قاعدة بيانات واضحة للاستثمار الامثل





4 .عدم وجود اختيارات كافية عن الاستثمار





5 .منع القانون للشركات بالقيام بالمشروعات كاملة كأقامة شركات ومصانع وقري سياحيه بالكامل وطرحه للاستثمار مع اخرين ودراسته جيدا ودراسة الجدوي الاقتصادية منه





6 .عدم تدريب القائمين علي الاستثمار بدورهم جيدا





7 .طريقة اختيار ممثلين الشركات لمجالس ادارات الشركات التي تم الاستثمار فيها حيث لا تخضع الي المعرفة والكفاءة في المجال بل الي قواعد اخري





..كيف يتم اعادة ترتيب طرق الاستثمار والاستفادة الاعظم منها في شركات التأمين الحكومية





1 .اختيار جيد لرؤساء قطاعات الاستثمار في الشركات





2 .تحديد اهداف الاستثمار بشكل واضح ومحدد





3 .تدريب القائمين علي العمل في هذا القطاع





4 .تزويد القطاع بقاعدة بيانات كافية ويتم تحديثها بشكل دائم ومستمر





5 .تزويد القطاعات بأحدث الوسائل والتجهزة وربطها بشبكة بيانات قوية في كل انواع الاستثمار





6 .تقسيم قطاع الاستثمار الي اقسام لانواع النشاط الذي بتم الاستثمار فيه (صناعي .زراعي .تجاري.عقاري...)





7 .يتم تدريب الممثلين لهذه الاستثمارات





8 .تعريف الذي تم اختيارهم بدورهم بكل دقة





9 .العمل علي اعطاء الذين تم اختيارهم لدورة (عضو مجلس ادارة)





10 .إلزام هؤلاء بإرسال جدول الاعمال للشركات التي يمثلوا شركاتنا بها وذلك لدراسة جدول الاعمال وكتابة وتوجيه المندوب لدوره في هذا الاجتماع والتأكيد علي نقاط الاهمية لهذا الموضوع





11 .إلزام الجميع بتقديم تقرير دقيق مفصل لكل اجتماع تم للشركة واهم التوصيات مثل (زيادة المساهمة واسبابها.التخارج من الشركة واسبابه لذلك )





12 .يتم انشاء ملفات لكل شركة ألكترونيا وكذل ورقيا وارفاق بيه كل التوصيات من ادارة الاستثمار وتقارير أعضاء مجالس الادارات





13 .تقوم ادارة الاستثمار بدراسة كل هذه التقارير وبناءعلي تحليل البيانات والمعلومات لديهم يقومون بكتابة تقريرهم ويتم عرضه علي مجلس ادارة الشركة ويكون لها القرار بالاستمرار او زيادة الاستثمار او تقليلة او التخارج او ..او ..





14 .يتم المتابعة لذلك بشكل مستمر ودائم





15 . يتم ربط الشركة القابضة بقطاعات الاستثمار بالشركات بإدارة استثار علي مستوي اعلي في القابضة لابداء الرأي والمشاركة مع مجالس الادارات بالقرارات.





رئيس مجلس إدارة جمعية المستقبل لنشر الوساطة التأمينية



