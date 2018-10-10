بنك بلوم مصر يطلق خدمة المحفظة البنكية الإلكترونية

بلوم مصر

سيد بدر:

أعلن بنك بلوم مصر عن إطلاق المحفظة البنكية “BLOM Wallet”، وهي تطبيق مصمم لأجهزة المحمول الذكية، و يمكن تحميله من Google Play و App Store ومتاح للجمهور كافة سواء من عملاء أو غير من عملاء البنك عن طريق التسجيل في الخدمة عبر أحد فروع البنك المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.



تتيح هذه المحفظة للمشتركين فيها تنفيذ العديد من الخدمات المتميزة عن طريق الموبايل بخطوات سهلة دون إهدار وقت ومجهود أو تغيير الروتين اليومي. وتشمل هذه الخدمات دفع الفواتير، تحويل النقود من محفظة بلوم إلى محافظ بنكيه أخرى، دفع الاشتراكات، سحب وإيداع النقود عن طريق منافذ " فوري"، والإطلاع على رصيد المحفظة.



محفظة بلوم البنكية متوفرة باللغتين العربية والانجليزية ويتم ضبطها أوتوماتيكيا حسب لغة الهاتف، كما يمكن استخدام بلوم والت من خارج مصر والاستمتاع بكل المميزات فيما عدا السحب والإيداع ويجب توفر منفذ "فوري" لإتمام العملية.



وتعد المحفظة البنكية وسيلة آمنة، بإنشاء اسم مستخدم و رقم سري للدخول إلى التطبيق ومتابعة المدفوعات على الهاتف المحمول. ويمكن الاتصال بخدمة عملاء بنك بلوم مصر على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع للمساعدة في أية معاملات متعلقة بالمحفظة كما يمكن زيارة أقرب فرع من فروع بنك بلوم مصر في جميع أنحاء الجمهورية للاشتراك و تفعيل محفظة بلوم البنكية بدون أي مصاريف إضافية.



وجاء إطلاق محفظة "بلوم والت" من بنك بلوم مصر كأحد وسائل التحول الرقمي الذي يعمل على الحد من استخدام العملات الورقية و الاتجاه إلى الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات لتلبية احتياجات العملاء المتغيرة. و يعمل بنك بلوم مصر بصفه مستمره على تطوير خدمات الدفع عبر الموبايل والانترنت البنكي و التي تعد منصة أساسية لتسهيل العمليات المصرفية على العملاء و تعزيز النظام التكنولوجي و مخاطر أمن المعلومات بالبنك لحماية بيانات العملاء. جاءت جهود التوسع الرقمي لدى البنك موازية للتوسع الجغرافي للفروع، حيث يقوم بنك بلوم مصر بالإعداد إلى افتتاح فرعين جديدين قبل انتهاء العام الحالي ليصبح عدد الفروع 41 فرع على مستوى الجمهورية.