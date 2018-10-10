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اقتصاد وأسواق
تعرف علي أسعار الدواجن عقب تفعيل قرار حظر البيع والتداول
الأربعاء 10 أكتوبر 2018 07:00 م
أسعار الدواجن
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أسعار الدواجن
دعاء حسني
شهدت أسعار الدواجن في الأسواق، استقراراً عند 26 جنيه للكيلو في المزرعة، و30 جنيها ً للكيلو الدواجن البيضاء للمستهلك في الأسواق، وذلك خلال اليوم الأول عقب إعلان وزارة الزراعة عودة تفعيل قانون حظر بيع الطيور الحية.
وقال تجار بأسواق بمحافظة الجيزة، إن أسعار الدواجن مسستقرة عند 30 جنيه للكيلو للدواجن البيضاء للمستهلك، و40 جنيه لكيلو الدواجن الحمراء والبلدي، فيما يصل سعر الحمام بين 40-50 جنيه لزوج الحمام، والبط بـ40 جنيه للكيلو.
ويترواح سعر بيض المائدة بين 135 قرشاَ للبيضة من إنتاج المزارع، و150 قرشاَ للبيضة من البلدي، وتراوح سعر كارتونة البيض "تضم 30 بيضة" بين 40 جنيها لبيض المزارع ، و45 جنيها للبيض البلدي.
وكانت منى محرز، نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية، أعلنت عن صدور تعليمات رئاسية لبدء تفعيل قانون حظر تداول وبيع الدواجن الحية، الذي صدر في 2009 وتوقف تطبيقه في 2010.
وبررت محرز ، عودة العمل بالقرار بإنه القانون حفاظاً علي صحة المواطنين والبيئة من التلوث، وحماية صناعة الدواجن كأحد ركائز الأقتصاد الوطني ودعائم الأمن الغذائي.
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