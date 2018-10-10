نائبة: ندرس تعديل قانون النقابات العمالية

النائبة مايسة عطوة



ياسمين فواز



كشفت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة، الستار عن ملامح خطة عملها والتى ستتقدم بها بأول اجتماع للجنة القوى العاملة، والتى هدفها طرح أفكار خارج الصندوق، بهدف الإصلاح القانوني والتشريعي لمزيد من الشفافية وتصحيح الأوضاع.



وقالت عطوة إنها ستعمل على إجراء تعديلات جوهرية على القوانين المنظمة للنقابات العمالية وللجامعة العمالية، بشكل يضمن الاستقلال والحيدة وأولى هذه التعديلات أن يكون رئيس الجامعة منتخب من لجنة يتم تشكيلها من اكبر الأعضاء سنا وأصغرهم سنا بعد تحديد شروط الترشح مثلما هو الحال فى كل الجامعات المصرية.



وأضافت أنها ستطرح فكرة أن تتولى اى جهة متخصصة إدارة أصول الاتحاد، وأن يكون عضو مجلس الاتحاد مشرف شرفى فقط لا غير على أعمال هذه الجهة دون مقابل مادي معلن أو مستتر.



كما أضافت عطوة أنها مع تحويل ثلثين إيرادات القرية السياحية للاتحاد.... حيث أن القرية ملك للاتحاد، وليست ملكة خاصة أو يصرف من إيراداتها للمقربين أو للصفوة !! فكل حقوق عمال الاتحاد مهدرة فى موقع المطالبة بحقوق عمال مصر



وأكملت وكيل لجنة القوى العاملة أنها ستعمل على تغيير إلغاء مادة استمرار سن ال ٦٠ الحاصلين على عقود عمل بالتصنيف النقابى من قانون النقابات العمالية، حيث أن البرلمان وافق عليها فى ظل ظروف صعبة يعلمها الجميع ولكن للأسف الشديد أفرزت هذه المادة الكثير من السلبيات أدت إلى استمرار ذات الشخوص والوجوه دون تغيير نهائي



كما ستناقش تعديل مادة التفرغات وعدم اعطائها الا للتدريب المحلى والعربى والدولى لاستغلالها فى الفترة الاخيرة وتتسبب فى تعطيل عجلة الانتاج



كما ستقوم وكيل لجنة القوى العاملة بإضافة مادة بشأن تمثيل المرأة والشباب مرة أخرى وذلك لضعف تمثيلهم الانتخابات الأخيرة لعدم وجود تحصين كاف للمادة.