رئيس البنك التجارى الدولى: تغيير جذرى فى طريقة انجاز الأعمال خلال 5 سنوات

هشام عز العرب







المال – خاص



يعد البنك التجاري الدولي في مصر أحد أبرز نجوم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عندما يتعلق الأمر بالعائد على الأصول ورؤوس الأموال. حسبما ذكرت مجلة ذى بانكر the banker العالمية فى مقال لها أول أمس



أشارت المجلة الى أن فئة قليلة من المقرضين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، أو خارجها ، يمكنهم تحقيق هذا النوع من الأداء الذي يتمتع به البنك التجاري الدولي في مصر ( في تصنيف "أفضل 100 مصرف عربي" لعام 2018 ، حقق البنك التجاري الدولي أعلى عائد على الأصول ورأس المال ، في حين جاء ضمن أفضل خمسة مقرضين من حيث نسبة التكلفة إلى الدخل. ) هذا النجاح ليس جديدا. تبعا للمجلة ، فقد تفوق أداء البنك على معظم مؤشرات نمو السوق المحلية والإقليمية لعدد من السنوات.



كشفت عن قيام البنك التجارى الدولى بتطوير نموذج جديد لاكتشاف حوادث الاحتيال والمخاطر بمستوى دقة أكبر من 90٪. بينما يتراوح معدل الدقة العالمي للنماذج المماثلة بين 70٪ و 75٪ ، وفقًا لبحث من البنك.



أضافت المجلة أنه ، تحت رعاية هشام عز العرب ، العضو المنتدب والرئيس منذ عام 2002 ، برز البنك التجاري الدولي كواحد من أكثر البنوك فكرًا وإبداعًا في المنطقة ، عندما ضربت الثورة مصر في عام 2011 ، على سبيل المثال ، اتبع CIB إستراتيجية لمواجهة التقلبات الدورية ووسّع نطاقه في جميع أنحاء البلاد. واليوم ، ومع وجود حكومة مستقرة ذات توجه إصلاحي على رأس السلطة في القاهرة ، يحصد البنك مكافآت هذا القرار.



رجحت ذى بانكر استفادة cib من استثماراته المستمرة في التكنولوجيا. مع التركيز على المدى الطويل ، مشيرة الى قيام العضو المنتدب للبنك هشام عز العرب بوضع الإبداع في قلب استراتيجية CIB الخاصة بالنمو في إطار برنامج تحويل رقمي واسع النطاق. ويشهد هذا ، من بين أمور أخرى ، خوض cib في إمكانات تقنية blockchain لتحويل صناعة الخدمات المالية.



نقلت المجلة عن عز العرب القول بأنه : "على مدى السنوات الخمس القادمة ، أتوقع أن تؤدي تقنية blockchain إلى تغيير طريقة إنجاز الأعمال".



تحقيقا لهذه الغاية ، أصبح البنك التجاري الدولي أول بنك في شمال أفريقيا ينضم إلى كونسورتيوم R3 العالمي. كما كان واحدًا من بين 39 من ممولي تجربة دعم نظام blockchain العالمي في تلبية توقعات العملاء بالتوازي مع تخفيض تكلفة ووقت عمليات الامتثال لعملاء الشركات.



وأشار محرر التقرير الى قيام "عز العرب" بتركيز جهوده على استخدام تحليلات البيانات الضخمة ، مما منح البنك التجاري الدولي ميزة في دعم جهود مصر لإضفاء الطابع الرسمي على الاقتصاد من خلال خدمة غير المتعاملين مع البنوك ، ونسب القول لعز العرب أن " التكلفة هى مفتاح الشمول المالى ، فإذا تمكنت من تقليل تكلفة المعاملة إلى صفر أو نسبة مئوية، يكون الأمر أسهل وأكثر فاعلية، ما نحاول القيام به هو استخدام البيانات الضخمة لتقليل تكلفة المعاملة".



في الواقع ، يساعد استخدام البيانات الكبيرة البنك التجاري الدولى cib على تحقيق الكفاءة في جميع قطاعات عملائه. وقال هشام عز العرب "في الوقت الحالي ، فإن تقديم قرض أو زيادة حد الائتمان على البطاقة هو عملية ورقية ، تستغرق وقتًا طويلاً. نريد استخدام البيانات الكبيرة لجعل هذا أكثر فعالية. من خلال تجميع التاريخ المالي [للعميل] - الديون والدخل وعادات الإنفاق وما إلى ذلك - يمكننا تحديد قدرات ديونهم الزائدة".



تساعد البيانات الضخمة أيضًا البنك في تحسين خدمة العملاء والعروض المقدمة لهم. فقد طور البنك التجاري الدولي نموذجًا لعلم البيانات يقوم على محاكاة رحلة العميل مع البنك ، مما يتيح له التدخل لتقديم العروض المناسبة فى الوقت المناسب للاحتفاظ بالعملاء فى ظل المنافسة القوية بين البنوك



تقرير المجلة أشار الى أن نموذج CIB يمكن أن يساعده على مدار عام كامل فى الاحتفاظ بنحو 300 ألف عميل إضافي مما يؤدي إلى زيادة في الأرباح الصافية بقيمة 29 مليون جنيه استرليني



أشار أيضا الى قيام البنك التجارى الدولى بتطوير نموذج جديد لاكتشاف حوادث الاحتيال والمخاطر بمستوى دقة أكبر من 90٪. بينما يتراوح معدل الدقة العالمي للنماذج المماثلة بين 70٪ و 75٪ ، وفقًا لبحث من البنك.



هذه الابتكارات ، من بين أمور أخرى ، هي أمثلة جيدة لما يصفه عز العرب بأنه "التمثيل الغذائي التنافسي للبنك".



ولفت تقرير المجلة الى أن "عز العرب" يعد البنك الآن من أجل ثورة عالمية في مجال التمويل الرقمي.





