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اقتصاد وأسواق
البنك الزراعى يوفر قروضا لمحلات الدواجن لشراء الثلاجات
الأربعاء 10 أكتوبر 2018 06:54 م
السيد القصير البنك الزراعى
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بعد حظر الدواجن الحية.. جهاز المشروعات يدرس توفير الثلاجات بالمحلات
السيد القصير البنك الزراعى
أحمد الدسوقى
يسعى البنك الزراعى المصرى لتوفير قروض ميسرة لأصحاب محلات الدواجن لشراء الثلاجات المبردة خلال الفترة المقبلة خاصة بعد حظر تداولها حية.
قال السيد القصير، رئيس مجلس إدارة البنك فى تصريحات على هامش توقيع عقد بقيمة 50 مليون جنيه مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، إن مصرفه يدعم المشروعات الرزاعية والثروة الحيوانية والداجنة، مشيرا إلى أنه سيتم توفير التمويلات لأصحاب المحلات لشراء المبردات لحفظ الدواجن المجمدة بها خلال الفترة المقبلة.
وأعلنت وزارة الزراعة أمس، عودة العمل بقانون 70 لسنة 2009، بشأن تنظيم تداول وبيع الطيور والدواجن الحية وعرضها للبيع، والذي سبق وأصدره الرئيس السابق محمد حسني مبارك في 3 مايو من عام 2009، وعمل به حتي قبل قيام ثورة يناير 2011، وفقاً لما أكده عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة.
وكان جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، قد أعلن أنه يدرس توفير ثلاجات مبردة لأصحاب محلات الدواجن، بعد قرار حظر "الفراخ" الحية، الصادر مؤخراً.
وأكدت نيفين جامع، الرئيس التنفيذى للجهاز فى تصريحات لـ"المال" اليوم، أن الجهاز لا يمانع مطلقاً فى توفير التمويلات لأصحاب محلات الدواجن للحصول على ثلاجات مبردة فى شكل قروض، مضيفة أن الجهاز سيكون له دورًا كبيرًا فى تنفيذ هذه المنطومة خلال الفترة المقبلة.
البنك الزراعى المصرى
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