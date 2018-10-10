أسعار الذهب الآن في مصر 10-10-2018| وارتفاع عيار 21

أسعار الذهب

عمر سالم



ارتفعت أسعار الذهب الآن فى مصر 10-10-2018 بنحو جنيه فى نهاية تعاملات اليوم مقارنة ببداية تعاملات اليوم، وذلك على خلفية صعود أسعار أوقية الذهب فى البورصة العالمية.



أسعار الذهب في مصر الآن:



- أسعار الذهب عيار 21 في مصر الآن 597 جنيهًا.



- أسعار الذهب عيار 18 في مصر الآن 513 جنيهًا.



- أسعار الذهب عيار 24 في مصر الآن 683 جنيهًا.



- أسعار الجنيه الذهب في مصر الآن 4767 جنيهًا.



وقال مصدر مسئول فى شعبة الذهب باتحاد الصناعات لـ"المـال، إن تراجع السعر خلال الفترة الحالية سيسهم فى زيادة إقبال المواطنين على حركة الشراء مجددا.



وأوضح أن حركة المبيعات متراجعة للغاية خلال الفترة الحالية وتعانى من ركود كبير.