



المال – خاصكشفت مقابلة أجرتها مجلة ذى بانكر The banker العالمية مع رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك التجارى الدولى هشام عز العرب عن قيام البنك بتطوير نموذج جديد لاكتشاف حوادث الاحتيال والمخاطر بمستوى دقة أكبر من 90٪. بينما يتراوح معدل الدقة العالمي للنماذج المماثلة بين 70٪ و 75٪ ، وفقًا لبحث من البنك.كما أشارت أيضا الى ابتكار أكبر البنوك الخاصة فى مصر نموذج بيانات يقوم على محاكاة رحلة العميل مع البنك ، مما يتيح له التدخل فى الوقت المناسب لتقديم عروض خاصة يمكنها الاحتفاظ بالعملاء فى ظل المنافسة القوية بين البنوكقالت أن نموذج CIB يمكن أن يساعده على مدار عام كامل فى الاحتفاظ بنحو 300 ألف عميل إضافي مما يؤدي إلى زيادة في الأرباح الصافية بقيمة 29 مليون جنيه استرلينيهذه الابتكارات ، من بين أمور أخرى ، هي أمثلة جيدة لما يصفه عز العرب بأنه "التمثيل الغذائي التنافسي للبنك".ولفت تقرير المجلة الى أن "عز العرب" يعد البنك الآن من أجل ثورة عالمية في مجال التمويل الرقمي.