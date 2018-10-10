فيديو| جاد : CIT تدعم شركات التجارة الألكترونية ماليا وفنيا

وليد جاد



سمية كمال :



أكد وليد جاد، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات CIT بالاتحاد العام للصناعات ، أن التجارة الألكترونية أصبحت بديل أكثر سهولة وتوفير عن أساليب العرض التقليدية ، كما طورت من طرق عرض البضائع والمنتجات المعروفة .







وقال جاد فى حوار مصور مع " المال " أن الغرفة تدعم الشركات الأعضاء العاملة فى مجال التجارة الألكترونية ماليا وفنيا ، وتسهيل التواصل مع المسئولين الحكوميين ، فضلا عن تنظيم زيارات خارجية لتسويق خدماتها دوليا .