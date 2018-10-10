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فيديوهات المال
فيديو| جاد : CIT تدعم شركات التجارة الألكترونية ماليا وفنيا
الأربعاء 10 أكتوبر 2018 06:39 م
وليد جاد
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وليد جاد
سمية كمال :
أكد وليد جاد، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات CIT بالاتحاد العام للصناعات ، أن التجارة الألكترونية أصبحت بديل أكثر سهولة وتوفير عن أساليب العرض التقليدية ، كما طورت من طرق عرض البضائع والمنتجات المعروفة .
وقال جاد فى حوار مصور مع " المال " أن الغرفة تدعم الشركات الأعضاء العاملة فى مجال التجارة الألكترونية ماليا وفنيا ، وتسهيل التواصل مع المسئولين الحكوميين ، فضلا عن تنظيم زيارات خارجية لتسويق خدماتها دوليا .
اتصالات وتكنولوجيا
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