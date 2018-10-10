ذى بانكر : CIB يطور نموذج بيانات للإحتفاظ بـ 33 ألف عميل إضافى





المال – خاصطور البنك التجارى الدولى cib نموذج بيانات يساعده فى الإحتفاظ بالعملاء عبر تقديم أفضل العروض المناسبة لهم.يقوم النموذج – وفقا لمقابلة أجرتها مجلة ذى بانكر The banker العالمية مع هشام عز العرب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك – على محاكاة رحلة العميل مع البنك ، مما يتيح له التدخل فى الوقت المناسب لتقديم عروض خاصة يمكنها الاحتفاظ بالعملاء فى ظل المنافسة القوية بين البنوكتقرير المجلة أشار الى أن نموذج CIB يمكن أن يساعده على مدار عام كامل فى الاحتفاظ بنحو 300 ألف عميل إضافي مما يؤدي إلى زيادة في الأرباح الصافية بقيمة 29 مليون جنيه استرلينيأشار أيضا الى قيام البنك التجارى الدولى بتطوير نموذج جديد لاكتشاف حوادث الاحتيال والمخاطر بمستوى دقة أكبر من 90٪. بينما يتراوح معدل الدقة العالمي للنماذج المماثلة بين 70٪ و 75٪ ، وفقًا لبحث من البنك.هذه الابتكارات ، من بين أمور أخرى ، هي أمثلة جيدة لما يصفه عز العرب بأنه "التمثيل الغذائي التنافسي للبنك".ولفت تقرير المجلة الى أن "عز العرب" يعد البنك الآن من أجل ثورة عالمية في مجال التمويل الرقمي.