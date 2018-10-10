تعرف على حقيقة انقطاع خدمات الإنترنت عن العالم

صورة أرشيفية

باهر عصمت : نسبة المتأثرين لن تتجاوز الـ 1 % .



محمود جمال :



نفى باهر عصمت، نائب رئيس هيئة تنظيم أسماء النطاقات الدولية للإنترنت "الآيكان" فى منطقة الشرق الأوسط، ما تردد من تقارير صحفية اليوم الأربعاء بشأن انقطاع خدمات الإنترنت عن العالم بأسره غدا الخميس.



وأوضح عصمت فى تصريحات لـ"المال" أن الآيكان ستقوم لأول مرة بتغيير مفاتيح التشفير الخاصة بأسماء نطاقات شبكة الانترنت كإجراء وقائى من التهديدات والمخاطر المحتملة، منوها إلى أن عدد مستخدمى الإنترنت المتأثرين جراء تلك العملية لن يتجاوز الـ1%



وأكد أنه سيتم دمج الأكواد الجديدة الخاصة بمفاتيح التشفير على الخوادم الرئيسية وسيتم تحديث أنظمة التشغيل بأجهزة الحاسبات الشخصية للعملاء أوتوماتيكيا الذين يعتمدون على أنظمة دومين تعرف بإسم " DNS SECURITY ".



وبحسب أحدث الاحصائيات الصادرة عن الاتحاد الدولى للاتصالات " ITU " ، فإن عدد مستخدمى الأنترنت يبلغ 3.58 مليار مستخدم.



وقالت الآيكان على موقعها الرسمى : "مع قيام منظمة ICANN باستعداداتها، وللمرة الأولى على الإطلاق، لتغيير مفاتيح التشفير التى تساعد على حماية نظام أسماء النطاقات على الإنترنت (DNS)، نشرت المنظمة دليلاً لمساعدة الجميع على معرفة ما يمكن أن يحدث، وأضافت أن بعض مستخدمى الإنترنت قد يواجهون صعوبة فى فتح بعض صفحات الإنترنت فى مرحلة ما خلال 48 ساعة من استبدال المفتاح وسيبدأ المستخدم برؤية فشل تحليل الاسم عادة "فشل الخادم" أو أخطاء SERVFAIL