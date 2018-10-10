أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.79 17.89 بنك مصر
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
605.00 عيار 21
519.00 عيار 18
4840.00 عيار 24
4840.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

سعر الدولار بمصر الآن| الأعلى بأبو ظبي الإسلامي والمصري الخليجي

الدولار
الدولار
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كتب- سيد بدر :

تنشر بوابة جريدة "المال " أسعار الدولار الآن في ختام تعاملات اليوم الخميس، 10/10/2018، وواصلت العملة الأمريكية استقرارها فى مجموعة من أكبر البنوك المحلية .

سعر الدولار فى مصر الآن بالبنك المركزى

 17.86 جنيه للشراء .

 17.96 جنيه للبيع .

 
سعر الدولار الآن بالبنك الأهلى المصرى

17.78 جنيه للشراء .

17.88 جنيه للبيع .

 
سعر الدولار الآن ببنك مصر

17.79 جنيه للشراء .

17.89 جنيه للبيع .

 
سعر الدولار الآن فى بنك القاهرة

17.86 جنيه للشراء .

17.96 جنيه للبيع .


سعر الدولار الآن فى بنك الإسكندرية

17.86 جنيه للشراء .

17.96 جنيه للبيع .

 
سعر الدولار الآن فى البنك التجارى الدولى CIB

17.86 جنيه للشراء .

17.96 جنيه للبيع .


سعر الدولار الآن فى البنك العربى الأفريقى الدولى

17.85 جنيه للشراء .

17.95 جنيه للبيع .

 
سعر الدولار الآن فى بنك HSBC

17.86 جنيه للشراء .

17.96 جنيه للبيع .

 
سعر الدولار الآن فى بنك قطر الوطنى الأهلى QNB

17.85 جنيه للشراء .

17.95 جنيه للبيع .

 
سعر الدولار الآن فى البنك الزراعى المصرى

17.78 جنيه للشراء .

17.88 جنيه للبيع .


سعر الدولار الآن فى بنك الإمارات دبى الوطنى مصر

17.86 جنيه للشراء .

17.96 جنيه للبيع .


تقدم البنوك التالية أعلى سعر لشراء الدولار

سعر الدولار الآن بمصرف أبو ظبى الاسلامى

17.88 جنيه للشراء .

17.96 جنيه للبيع .


سعر الدولار الآن بالبنك المصري الخليجي

17.88 جنيه للشراء .

17.96 جنيه للبيع .

الدولار سعر الفائدة سعر الدولار مقابل الجنيه سعر صرف الجنيه
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