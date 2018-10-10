سعر الدولار بمصر الآن| الأعلى بأبو ظبي الإسلامي والمصري الخليجي

كتب- سيد بدر :
تنشر بوابة جريدة "المال " أسعار الدولار الآن في ختام تعاملات اليوم الخميس، 10/10/2018، وواصلت العملة الأمريكية استقرارها فى مجموعة من أكبر البنوك المحلية .
سعر الدولار فى مصر الآن بالبنك المركزى
17.86 جنيه للشراء .
17.96 جنيه للبيع .
سعر الدولار الآن بالبنك الأهلى المصرى
17.78 جنيه للشراء .
17.88 جنيه للبيع .
سعر الدولار الآن ببنك مصر
17.79 جنيه للشراء .
17.89 جنيه للبيع .
سعر الدولار الآن فى بنك القاهرة
17.86 جنيه للشراء .
17.96 جنيه للبيع .
سعر الدولار الآن فى بنك الإسكندرية
17.86 جنيه للشراء .
17.96 جنيه للبيع .
سعر الدولار الآن فى البنك التجارى الدولى CIB
17.86 جنيه للشراء .
17.96 جنيه للبيع .
سعر الدولار الآن فى البنك العربى الأفريقى الدولى
17.85 جنيه للشراء .
17.95 جنيه للبيع .
سعر الدولار الآن فى بنك HSBC
17.86 جنيه للشراء .
17.96 جنيه للبيع .
سعر الدولار الآن فى بنك قطر الوطنى الأهلى QNB
17.85 جنيه للشراء .
17.95 جنيه للبيع .
سعر الدولار الآن فى البنك الزراعى المصرى
17.78 جنيه للشراء .
17.88 جنيه للبيع .
سعر الدولار الآن فى بنك الإمارات دبى الوطنى مصر
17.86 جنيه للشراء .
17.96 جنيه للبيع .
تقدم البنوك التالية أعلى سعر لشراء الدولار
سعر الدولار الآن بمصرف أبو ظبى الاسلامى
17.88 جنيه للشراء .
17.96 جنيه للبيع .
سعر الدولار الآن بالبنك المصري الخليجي
17.88 جنيه للشراء .
17.96 جنيه للبيع .