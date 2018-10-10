سعر الدولار بمصر الآن| الأعلى بأبو ظبي الإسلامي والمصري الخليجي

كتب- سيد بدر :



تنشر بوابة جريدة "المال " أسعار الدولار الآن في ختام تعاملات اليوم الخميس، 10/10/2018، وواصلت العملة الأمريكية استقرارها فى مجموعة من أكبر البنوك المحلية .



سعر الدولار فى مصر الآن بالبنك المركزى



17.86 جنيه للشراء .



17.96 جنيه للبيع .





سعر الدولار الآن بالبنك الأهلى المصرى



17.78 جنيه للشراء .



17.88 جنيه للبيع .





سعر الدولار الآن ببنك مصر



17.79 جنيه للشراء .



17.89 جنيه للبيع .





سعر الدولار الآن فى بنك القاهرة



17.86 جنيه للشراء .



17.96 جنيه للبيع .





سعر الدولار الآن فى بنك الإسكندرية



17.86 جنيه للشراء .



17.96 جنيه للبيع .





سعر الدولار الآن فى البنك التجارى الدولى CIB



17.86 جنيه للشراء .



17.96 جنيه للبيع .





سعر الدولار الآن فى البنك العربى الأفريقى الدولى



17.85 جنيه للشراء .



17.95 جنيه للبيع .





سعر الدولار الآن فى بنك HSBC



17.86 جنيه للشراء .



17.96 جنيه للبيع .





سعر الدولار الآن فى بنك قطر الوطنى الأهلى QNB



17.85 جنيه للشراء .



17.95 جنيه للبيع .





سعر الدولار الآن فى البنك الزراعى المصرى



17.78 جنيه للشراء .



17.88 جنيه للبيع .





سعر الدولار الآن فى بنك الإمارات دبى الوطنى مصر



17.86 جنيه للشراء .



17.96 جنيه للبيع .





تقدم البنوك التالية أعلى سعر لشراء الدولار



سعر الدولار الآن بمصرف أبو ظبى الاسلامى



17.88 جنيه للشراء .



17.96 جنيه للبيع .





سعر الدولار الآن بالبنك المصري الخليجي



17.88 جنيه للشراء .



17.96 جنيه للبيع .