أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.79 17.89 بنك مصر
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
605.00 عيار 21
519.00 عيار 18
4840.00 عيار 24
4840.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

رياضة

أول صور لأعمال إنشاء المدينة الرياضية بالعاصمة الجديدة

وزير الرياضة يتفقد أعمال إنشاء المدينة الرياضية بالعاصمة الجديدة
وزير الرياضة يتفقد أعمال إنشاء المدينة الرياضية بالعاصمة الجديدة
أخبار متعلقة
small-img
مذكرة تفاهم بين الأهلى ومستثمرين عرب لإنشاء المدينة الرياضية
وزير الرياضة يتفقد أعمال إنشاء المدينة الرياضية بالعاصمة الجديدة

د.أشرف صبحي : المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة تمثل قوى مضافة لاستضافة البطولات الدولية

المال- خاص

تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الأربعاء، مشروع إنشاء المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية والمقام على مساحة 93 فداناً.

تضمنت الجولة زيارة الإنشاءات المقامة بالمدينة الرياضية والتى تتكون من مجمع ملاعب كرة قدم والذى يضم 4 ملاعب قانونى وملاعب خماسية، ومنطقة للألعاب الجماعية بها ملاعب كرة طائرة وملاعب كرة سلة وكرة شاطئية وملاعب متعددة الاغراض

وتضم صالات للألعاب القتالية وصالة ذوى احتياجات خاصة، وصالة جمباز ومبنى للثقافة والتكنولوجيا، ومبنى اجتماعى ، ومجمع حمامات سباحة يتكون من حمام سباحة أوليمبي مغطى وأخر مكشوف وحمام سباحة غطس ومنطقة خدمات وجيمانيوم، فضلا عن ملاعب للتنس الأرضي ومبنى لملاعب الاسكواش.

كما تضم المدينة صالة مغطاة رئيسية بسعة 7000 فرد على مساحة 10 آلاف متر والتى ستستضيف فعاليات كأس العالم لكرة اليد المقامة بمصر فى عام 2021.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي أن المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية ستمثل إضافية قوية لأي ملف مصري يقدم لاستضافة البطولات الدولية فى مختلف الألعاب كونها تضم مجموعة من الإنشاءات الرياضية المقامة، وفقا لأحدث المعايير الدولية التى تتطلبها الاتحادات الدولية لإقامة البطولات الكبري.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى تنوع الإنشاءات المتواجدة بالمدينة ومنها مبنى الثقافة والتكنولوجيا الذى سيخدم النشء والشباب من خلال إقامة برامج ومشروعات لتنمية مهاراتهم وقدراتهم فى مختلف المجالات.

كما تفقد الوزير مبنى وزارة الشباب والرياضة المقام بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة.





Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا