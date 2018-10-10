أول صور لأعمال إنشاء المدينة الرياضية بالعاصمة الجديدة

د.أشرف صبحي : المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة تمثل قوى مضافة لاستضافة البطولات الدولية





المال- خاصتفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الأربعاء، مشروع إنشاء المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية والمقام على مساحة 93 فداناً.تضمنت الجولة زيارة الإنشاءات المقامة بالمدينة الرياضية والتى تتكون من مجمع ملاعب كرة قدم والذى يضم 4 ملاعب قانونى وملاعب خماسية، ومنطقة للألعاب الجماعية بها ملاعب كرة طائرة وملاعب كرة سلة وكرة شاطئية وملاعب متعددة الاغراضوتضم صالات للألعاب القتالية وصالة ذوى احتياجات خاصة، وصالة جمباز ومبنى للثقافة والتكنولوجيا، ومبنى اجتماعى ، ومجمع حمامات سباحة يتكون من حمام سباحة أوليمبي مغطى وأخر مكشوف وحمام سباحة غطس ومنطقة خدمات وجيمانيوم، فضلا عن ملاعب للتنس الأرضي ومبنى لملاعب الاسكواش.كما تضم المدينة صالة مغطاة رئيسية بسعة 7000 فرد على مساحة 10 آلاف متر والتى ستستضيف فعاليات كأس العالم لكرة اليد المقامة بمصر فى عام 2021.وأوضح الدكتور أشرف صبحي أن المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية ستمثل إضافية قوية لأي ملف مصري يقدم لاستضافة البطولات الدولية فى مختلف الألعاب كونها تضم مجموعة من الإنشاءات الرياضية المقامة، وفقا لأحدث المعايير الدولية التى تتطلبها الاتحادات الدولية لإقامة البطولات الكبري.وأشار وزير الشباب والرياضة إلى تنوع الإنشاءات المتواجدة بالمدينة ومنها مبنى الثقافة والتكنولوجيا الذى سيخدم النشء والشباب من خلال إقامة برامج ومشروعات لتنمية مهاراتهم وقدراتهم فى مختلف المجالات.كما تفقد الوزير مبنى وزارة الشباب والرياضة المقام بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة.