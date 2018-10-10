فيديو| العربى تتيح تجربة المنتج أونلاين قبل شراءه لهذا السبب

منال نجم الدين

سمية كمال :



قالت منال نجم الدين ، رئيس قطاع التسويق الإلكترونى فى مجموعة العربى للأجهزة المنزلية ، إن الشركة أطلقت قبل نهاية سبتمبر الماضى خدمة جديدة على تطبيقها تحت اسم " العربى ER " يتيح للمستخدم تجربة المنتج قبل شراءه وبدأت بالساعات ، ومن المقرر إتاحة الخدمة على التليفزيون والثلاجات والتكييفات لاحقا .



وأوضحت نجم الدين فى حوار مع " المال " أن الشركة اتاحت خدمة التسوق أونلاين عبر موقعها الألكترونى منذ 3 سنوات لأرضاء رغبات جميع عملائها ، وتم طرح تطبيق إلكترونى بداية العام الحالى على هواتف " الآندرويد " و" الآيفون " .



وأكدت أن عدد مستخدمى التجارة الألكترونية فى مصر ينمو بنسبة من 200 إلى 300 % سنويا ، وتتوافق استراتيجية المجموعة مع هذا النمو المتزايد .

