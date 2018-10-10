EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
فيديوهات المال
فيديو| العربى تتيح تجربة المنتج أونلاين قبل شراءه لهذا السبب
الأربعاء 10 أكتوبر 2018 06:19 م
منال نجم الدين
أخر الأخبار
منال نجم الدين
سمية كمال :
قالت منال نجم الدين ، رئيس قطاع التسويق الإلكترونى فى مجموعة العربى للأجهزة المنزلية ، إن الشركة أطلقت قبل نهاية سبتمبر الماضى خدمة جديدة على تطبيقها تحت اسم " العربى ER " يتيح للمستخدم تجربة المنتج قبل شراءه وبدأت بالساعات ، ومن المقرر إتاحة الخدمة على التليفزيون والثلاجات والتكييفات لاحقا .
وأوضحت نجم الدين فى حوار مع " المال " أن الشركة اتاحت خدمة التسوق أونلاين عبر موقعها الألكترونى منذ 3 سنوات لأرضاء رغبات جميع عملائها ، وتم طرح تطبيق إلكترونى بداية العام الحالى على هواتف " الآندرويد " و" الآيفون " .
وأكدت أن عدد مستخدمى التجارة الألكترونية فى مصر ينمو بنسبة من 200 إلى 300 % سنويا ، وتتوافق استراتيجية المجموعة مع هذا النمو المتزايد .
مجموعة العربي
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا