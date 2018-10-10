الكهرباء و GIZ يطلقان حملة لترشيد الطاقة نهاية العام

وزارة الكهرباء والطاقة 77

عمر سالم



قال مصدر مسئول بوزارة الكهرباء لـ"المال" إنه من المرتقب أن تطلق الجمعية الألمانية للتعاون الدولي "GIZ" حملة لترشيد الطاقة فى مصر.



وأضاف المصدر أن الحملة ستكون بالتعاون مع وزارة الكهرباء والقابضة لكهرباء مصر، وبعض الجهات الحكومية من أجل تشجيع المواطنين على الترشيد.



وأشار إلى أنه يتم التعاون حالياً مع عدد من المكاتب الاستشارية المصرية حالياً من اجل وضع البرنامج الخاص بالترشيد ومن ثم الاعلان عنه بعد ذلك تلفزيونيا، موضحاً أنه من المرتقب اطلاق الحملة نهاية العام الجاري وبتمويل من المنظمة.