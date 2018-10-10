شركة مساهمة تقلص حصتها فى العربية للأقطان ببيع 6.5 مليون سهم

شركة العربية لحليج الأقطان 2

رجب عزالدين



أعلنت شركة العربية لحليج الأقطان عن قيام شركة إيه كى ثرى المحدودة ببيع 6.5 مليون سهم من حصتها فى الشركة بقيمة اجمالية 13.4 مليون جنيه تقريبا.



وقالت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن نسبة مساهمة الشركة بعد العملية انخفضت إلى 4.2 % من أسهم العربية لحليج الأقطان مقارنة بنحو 6.74% قبل العملية.



وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 2.05 جنيه، وتم التنفيذ بواسطة شركة بلتون لتداول الأوراق المالية، كما تم الافصاح وفقا لأحكام المادة 29 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.



ويبلغ رأسمال الشركة 1.32 مليار جنيه، موزعاً على 264.81 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم.