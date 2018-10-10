صعود طفيف لمؤشرات البورصة فى ختام تعاملات الأربعاء

البورصة المصرية

رجب عزالدين



اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء على صعود طفيف متأرجح لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمصريين والعرب.



وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.24 % عند مستوى 13621نقطة.



بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.45% عند مستوى 692 نقطة.



كما صعد المؤشر «EGX100»الأوسع نطاقا بنسبة 0.44 % عند مستوى 1741 نقطة.



وصعد المؤشر الخمسينى بنسبة 0.43 % عند مستوى 2099 نقطة، بينما هبط العشرينى بنسبة 0.2% عند مستوى 12947 نقطة.



وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 774 مليون جنيه تقريبا.



واتجهت تعاملات المؤسسات العربية والأفراد المصريين والعرب للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 51.5 مليون جنيه و42.2 مليون جنيه و10.8 مليون جنيه على التوالى.



بينما اتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية والأفراد الأجانب للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 31.7 مليون جنيه و72.1 مليون جنيه و644 ألف جنيه على التوالى.



وسيطر اللونان الأخضر و الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 81 سهم من إجمالى 161سهما متداولا،بينما هبط 41 سهم وبقى 39 دون تغير.



واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الثلاثاء على هبوط جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمصريين والعرب.



وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.11 % عند مستوى 13588 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.14% عند مستوى 689 نقطة.