المصادرة والحبس والغرامة عقوبة تداول الدواجن الحية

الدواجن و الطيور الحية

كتبت: دعاء حسني والصاوي أحمد





أعلنت وزارة الزراعة عودة العمل بقانون 70 لسنة 2009 ، بشأن تنظيم تداول وبيع الطيور والدواجن الحية وعرضها للبيع، والذي سبق وأصدره الرئيس السابق محمد حسني مبارك في 3 مايو من عام 2009، وعمل به حتي قبل قيام ثورة يناير 2011، وفقاً لما أكده عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة.



أوضح السيد لـ"المال" أن القانون يحظر تداول الدواجن الحية في المحال والأسواق ، إلا عبر الأماكن المرخص بها من وزارة الزراعة والتي عليها إشراف بيطري كامل.



أضاف أن القانون حدد العقوبات للمخالفين بإنها متدرجة، وتبدأ بمصادرة البضائع المحرزة ، وفي حال تكرار المخالفة يتم مصادرة البضائع وتوقيع غرامة حدها الأقصي 10 الاف جنيه، وفي حال التكرار يتم الحبس لمدة لاتتجاوز 6 اشهر.



وإلي نص قانون 70 لسنة 2009

المادة الأولى: يقتصر الإتجار فى الطيور والدواجن الحية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالزراعة على المصرح " منها بذبحه قانونا، ويشترط أن يتم الاتجار أو الذبح وفقا للشروط والإجراءات وفى الأماكن والمجازر التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالزراعة، ويحظر بيع الطيور والدواجن المشار إليها أو عرضها للبيع أو تداولها أو نقلها لهذا الغرض، وذلك فى المناطق والمحافظات والمدن وغيرها من وحدات الإدارة المحلية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالزراعة ، وكذلك يحظر بيع أو تداول مخلفات المزارع المصابة أو نقلها لهذا الغرض".



فيما نص في مادته الثانية: "تضبط بالطريق الإدارى الطيور والدواجن الحية موضوع المخالفة ويتم إعدامها فى حالة الاشتباه فى إصابتها بأية أمراض معدية أو وبائية تحت إشراف الإدارة البيطرية المختصة ، ويتم التخلص الآمن من المخلفات تحت إشراف الإدارة البيئية المختصة".



وفى غير حالة الاشتباه فى الإصابة يتم ذبحها فى أحد المجازر المرخص لها من وزارة الزراعية وتوزيعها على الجهات التى يعينها الوزير المختص بالزراعة بقرار منه ، ويودع الثمن خزينة المحكمة المختصة حتى يتم الفصل فى الاتهام ، فإذا حكم بالبراءة تؤدى قيمة ما تم ذبحه إلى صاحبه بعد خصم المصروفات .



العقوبات وفقاً لما ورد في القانون



نص القانون في مادته الثالثة علي عقوبات للمخالفين ، نصت علي مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر ، يعاقب على كل مخالفة لأى من أحكام المادة ( الأولى من هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وتضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى فى حالة العود إلى ارتكاب ذات المخالفة.



وفى جميع الأحوال يقضى فى حكم الإدانة بمصادرة الطيور والدواجن محل المخالفة لحساب وزارة الزراعة ، وبغلق الأماكن التى تم ارتكاب المخالفة فيها لمدة ثلاثة أشهر ، ويكون الغلق نهائيا فى حالة العود.