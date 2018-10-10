السعر المطلوب.. سبب إلغاء مزاد بمدينة 15 مايو

مدينة 15 مايو



محمود زكي



قال المهندس سيد همام، رئيس جهاز مدينة 15 مايو، إنه تم إلغاء مزاد علني بنظام حق الانتفاع لملاعب خماسية بالإضافة إلى أرض حضانة بما عليها من منشآت.



وأضاف همام في تصريحات لـ"المال" أن إلغاء المزاد نتيجة عدم وصول السعر المطلوب والذي رصده الجهاز قبل بدء المزاد، مشيرًا إلى أنه من المتوقع طرح المزاد خلال الفترة المقبلة مرة أخرى.



ولفت رئيس جهاز مدينة 15 مايو إلى أن مساحات الملاعب تراوحت بين 1217 متر مربع إلى 1884 متر مربع بينما تراوحت مساحة الأرض المقام عليها حضانة مساحة 2460 متر مربع موضحًا أن مدة حق الانتفاع كانت 3 سنوات.



15 مايو هي مدينة تقع في محافظة القاهرة بمصر وتعتبر من مدن الجيل الأول وتم إنشائها بقرار رئيس الجمهورية رقم (119) لعام 1978.