مستند | الزراعة تطالب بنصب الأكمنة لتطبيق حظر تداول الطيور الحية

دعاء حسنيأعلنت وزارة الزراعة رسمياً ، أن عودة العمل بقرار تنظيم تداول وبيع الطيور والدواجن الحية وعرضها للبيع، جاء بناء علي تعليمات رئاسية لتفعيل القانون 70 لسنة 2009، ولائحته التنفيذية المتمثلة في قرار وزير الزراعة رقم 941 لسنة 2009.وأوضح خطاب رسمي من وزارة الزراعة مذيل بتوقيع مني محرز، نائب الوزير لشئون الثروة الحيوانية ،أرسل لمحافظ القاهرة نهاية أغسطس الماضي.وحصلت "المال" علي نسخة منه ،أن القرار جاء تفعيلاً للتكليفات الرئاسية وحفاظاً علي صحة المواطنين والبيئة من التلوث، وحماية صناعة الدواجن كأحد ركائز الاقتصاد الوطني ودعائم الأمن الغذائي.وطالبت الزراعة من المحافظ، بإصدار التوجيهات للتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، لتفعيل القانون 70 لسنة 2009، بشأن تنظيم تداول وبيع الطيور والدواجن الحية وعرضها للبيع، مع ما يتضمنه ذلك من تفعيل للكمائن الشرطية بالمحافظةونوهت إلى ضرورة تواجد تالأطباء البيطريين التابعين لمديريات الطب البيطري بالكمائن للتأكد من مصاحبة سيارات نقل الطيور ومنتجاتها ومخالفاتها لتصريح رسمي بخلوها من مرض انفلونزا الطيور صادر عن مديريات الطب البيطري وذلك بعد توقيع الفحص المعملي البيطري بالمعامل المختصة التابعة لوزارة الزراعة.كما خاطبت الوزارة، المحافظة، بضرورة توفير أماكن مناسبة لاستغلالها كمنافذ لبيع الدواجن المبردة والمجمدة بالمحافظة، لتوفير المنتجات المشار اليها بأسعار تنافسية مناسبة للمواطنين تشجيعاً لاستهلاك الدجاج المبرد والمجمد واستكمالاً لمنظومة تفعيل القانون.